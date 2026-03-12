신한라이프, 서울노인복지센터서 봄맞이 '따뜻한 마음 나눔' 배식봉사 진행
신한라이프가 지난 11일 서울노인복지센터에서 봄맞이 '따뜻한 마음 나눔' 배식봉사를 진행했다.
임원 및 신입사원 등 35명이 참석한 가운데 진행된 이날 봉사활동은 신한라이프가 전달한 1000만 원의 후원금으로 복지센터를 방문한 약 1100여 명의 어르신들께 장어구이와 소고기국 등 환절기 어르신들의 건강관리를 위한 따뜻한 한 끼 식사를 대접했다.
특히 올해 입사한 신입사원 14명도 함께 참여해 배식과 안내를 도우며 현장에 활기를 더했다.
서울노인복지센터는 어르신들의 삶의 질 향상을 위해 다양한 프로그램을 운영하는 사회복지기관으로 신한라이프는 2023년부터 후원을 이어오고 있다.
신한라이프 관계자는 "임직원이 함께 참여한 이번 봉사활동이 어르신들께 따뜻한 하루로 기억되길 바란다"며, "앞으로도 지역사회와 지속적인 나눔 활동을 통해 상생의 가치 실현에 작은 힘이 될 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com
Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.