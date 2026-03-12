최보윤 의원, '모두를 위한 관광' 접근성 개선 토론회 개최 '정책 과제' 점검

12일 최보윤 의원실에 따르면 지난 11일 '모두를 위한 관광, 접근성 개선을 위한 토론회'가 회 의원회관 제1세미나실에서 열렸다. 토론회는 최보윤 국회의원이 주최하고 한국장애인재활협회장와 한국접근가능한관광네트워크가 공동주관했다. 토론회는 최 의원은 대표발의해 지난해 10월 시행된 '무장애 관광 4법'의 현장 적용 실태를 점검하고 장애인, 고령자, 임산부, 영유아 동반 가족 등 관광취약계층의 관광 접근성을 높이기 위한 정책 과제와 입법 방향을 모색하기 위해 마련됐다. 최 의원은 "무장애 관광 4법은 유엔장애인권리협약(CRPD)에 따른 관광 접근성과 문화향유권 보장 의무를 법제화한 결과물"이라며 "단순히 장애인 등 관광취약계층이 문화·여가 생활을 누릴 수 있는 환경을 조성하는 것을 넘어, 장애인을 포함한 모든 국민의 삶의 질을 높이는 중요한 제도적 토대가 될 것"이라고 말했다.
토론회는 주제발표와 정책제안 등으로 진행됐다. 윤혜진 경기대학교 관광문화대학 교수는 '복지를 넘어 국가 경쟁력의 새로운 동력이 되는 무장애 관광'을 주제로, 무장애 관광을 포용 관광(Inclusive Tourism) 정책 관점에서 접근해야 한다고 밝혔다. 초고령화 사회로 접어드는 시점에서 무장애 관광은 특정 집단을 위한 정책이 아닌, 국가 경쟁력과 직결되는 중요한 과제라고 강조했다.
전윤선 한국접근가능한관광네트워크 대표는 관광 교통 접근성 개선의 필요성을 강조하며 저상 시티투어버스 확대와 관광 이동수단 개선을 제안했고, 한정재 사단법인 그린라이트 상임이사는 관광 정책 설계에 필요한 통계와 데이터 체계 구축의 필요성을 강조했다. 이은실 두리함께 대표는 무장애 여행 서비스 산업 생태계 구축과 전문 인력 양성의 필요성을, 정영만 사단법인 햇살드림 사무처장은 무장애 관광센터 설치와 운영방안을 제안했다.