17일 군의관·공보의 제도 개선 토론회 열린다…서영석 의원 "의료공백 극복 계기"

[스포츠조선 장종호 기자] 국회 보건복지위원회 소속 서영석 의원(더불어민주당, 경기 부천시갑)이 주최하고 대한의사협회(회장 김택우)와 대한공중보건의사협의회(이하 대공협, 회장 박재일)가 주관하는 '군의관·공보의 확충 및 제도개선 정책토론회'가 오는 17일 오전 10시 국회의원회관 제2세미나실에서 열린다. 이번 토론회는 보건복지부, 국방부, 법무부, 농림축산식품부가 후원한다.
이번 토론회에서는 군의관·공보의 제도의 운용 실태를 점검하고, 인력 확충과 복무제도 개선 등 실효성 있는 정책 대안을 논의할 예정이다. 박재일 대한공중보건의사협의회 회장과 이한결 대한의사협회 정책이사가 주제발표에 나설 계획이다.
이어지는 토론에는 권정택 중앙대학교병원 신경외과 교수가 좌장을 맡고, 유지환 대한공중보건한의사협의회 정책이사, 허목 김해시 보건소장, 보건복지부·국방부·법무부·농림축산식품부 등 정부부처 관계자들이 현장의 목소리와 정책 방향을 제시한다.
또한 대한의사협회 김택우 회장은 "군의관과 공중보건의사 제도는 군 의료와 의료취약지역을 지탱하는 중요한 공공의료 인프라"라며 "이번 토론회를 통해 복무기간 단축 등 합리적인 제도 개선 방안을 마련하는 계기가 되기를 기대한다"고 전했다.
박재일 대공협 회장은 "그간 의료계와 보건복지부 모두 제도 개선의 필요성에 공감해 왔음에도, 유관부처 간 협의가 충분히 이뤄지지 않아 논의가 더디게 진행돼 왔다. 그런 점에서 이번 토론회에서 관계 부처와 현장이 함께 머리를 맞대고 논의할 수 있는 자리가 마련된 것을 매우 뜻깊게 생각한다"고 밝혔다.
한편 서영석 의원은 지난 1월 공보의 복무기간 단축과 보건진료 전담공무원 전문성 강화를 내용으로 하는 '농어촌 등 보건의료를 위한 특별조치법' 및 '병역법' 개정안을 대표 발의한 바 있다.
장종호 기자 bellho@sportschosun.com
