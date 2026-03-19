헤일리온 코리아, 시각장애·발달지연 아동 위한 '목소리 기부' 봉사활동 진행

기사입력 2026-03-19 15:45


헤일리온 코리아, 시각장애·발달지연 아동 위한 '목소리 기부' 봉사활동 …

글로벌 컨슈머 헬스케어 전문기업 '헤일리온 코리아(Haleon Korea)' 임직원과 가족 20여명이 시각장애 및 발달지연 아동을 위한 목소리 기부 봉사활동을 진행했다.

지난 18일 서울시 서초구 소재 스튜디오에서 진행된 동화책 낭독 봉사활동은 아동들에게 음성 콘텐츠를 제공함으로써 학습권 보장과 정서적 안정에 기여하고, 지역사회와 더불어 사는 휴머니티를 실천하고자 마련됐다. 이번 활동으로 녹음된 총 8권의 동화책은 구립용산장애인복지관에 기부될 예정이다.

센트룸, 센소다인, 파나돌, 볼타렌, 애드빌, 테라플루, 오트리빈, 폴리덴트, 파로돈탁스 등 20여 개 브랜드를 보유한 세계적인 컨슈머 헬스케어 기업 헤일리온은 '인류애로 더 나은 일상의 건강을 전한다'는 기업 철학 아래 다양한 사회공헌활동을 이어오고 있다.

특히 한국 법인인 헤일리온 코리아는 다양한 취약계층에 지속적인 관심을 기울이며 ▲2023년 독거노인을 위한 여름 김장 및 도시락 배달 ▲2024년 장애인복지관 보양식 배식과 여름 김장 및 놀이활동 봉사 ▲2025년 아동돌봄센터 실내 환경정화 활동 등 지역사회와 함께하는 다양한 나눔 활동을 펼쳐왔다. 이 외에도 2023년부터 서울 난지도 매립지 부지에 조성된 노을공원 관리를 위해 매년 나무심기 환경 활동을 진행하여 3년간 총 1,000그루의 나무를 식재했다. 또한 자사 제품인 폴리덴트(틀니 세정제·틀니 부착재)와 센소다인(민감성 치아 전용 치약)을 통해 매년 7월 1일 '틀니의 날' 캠페인과 11월 2일 '민감성 치아의 날' 캠페인을 후원하는 등 대국민 구강 건강 증진을 위한 사회공헌활동도 꾸준히 이어가고 있다.

신동우 헤일리온 코리아 대표는 "시각장애·발달지연 아동들이 이야기를 통해 세상과 즐겁게 소통하고, 반복학습으로 언어적 감각을 키우는 데 우리가 작은 도움이 되기를 바란다"고 말했다.
김소형기자 compact@sportschosun.com



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