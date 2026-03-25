한화금융 PLUS, PGA 김주형 스폰서십 연장…글로벌 동행 '2막'

기사입력 2026-03-25 11:40


한화금융 PLUS, PGA 김주형 스폰서십 연장…글로벌 동행 '2막'

한화생명, 한화손보, 한화투자증권, 한화생명금융서비스, 한화자산운용 등 한화금융 계열사 공동 브랜드 'PLUS(플러스)'가 미국프로골프(PGA) 투어 김주형 선수와 공식 스폰서십 계약을 연장했다.

'PLUS'는 LIV 골프 '코리안 골프 클럽(KGC)' 스폰서십에 이어 김주형 선수와의 스폰서십을 통해 글로벌 시장에서 브랜드 경쟁력을 강화할 방침이다. 또한 김주형 선수의 장기적인 자산 관리와 재정적 안정을 돕는 금융 컨시어지 서비스를 제공해 필드 밖의 인생 설계까지 맞춤형 지원을 이어갈 예정이다.

오늘 막을 내린 TGL(Tomorrow Golf League)에서 전설 타이거 우즈, 맥스 호마, 케빈 키스너와 함께 '주피터 링크스 골프 클럽(Jupiter Links Golf Club)' 팀을 구성해 출전한 김주형은 팀의 막내임에도 불구하고 결정적인 순간마다 과감한 샷을 선보이며 팀의 준우승을 이끌었다. 특히 대회 과정에서 홀인원을 기록하는 등 인상적인 활약을 펼치며 글로벌 무대에서의 경쟁력을 다시 한번 입증했다. PGA 투어 최연소 3승 달성 등 독보적인 성과를 이뤄낸 김주형 선수는 이번 대회를 기점으로 새로운 전성기를 맞이할 것으로 기대를 모으고 있다.

한화생명 박찬혁 PLUS실장은 "김주형 선수는 도전과 성장의 과정을 통해 스스로의 한계를 확장해 나가고 있는 선수"라며, "최근의 성과와 더불어 새로운 인생의 전환점을 맞이한 지금, PLUS는 선수의 새로운 챕터('New Chapter')를 함께하는 파트너로서 지속적인 지원을 이어갈 것"이라고 말했다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com



Copyright (c) 스포츠조선 All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지.

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