CJ웰케어, 4월 30일까지 먹는 PDRN '이너비 피디알엔 리즈' 네이버 프로모션 진행

CJ웰케어가 '이너비 피디알엔 리즈(InnerB PDRN RISE)' 출시 한 달을 기념해 4월 30일까지 네이버 스마트스토어에서 특별 프로모션을 진행한다.
'이너비 피디알엔 리즈'는 소비자 니즈를 반영, 천사약국 이승희 약사와의 공동 개발을 통해 제품 설계 단계부터 약사 의견이 반영된 '먹는 PDRN' 제품이다. 제품 한 포에는 PDRN(연어이리추출물) 150mg을 비롯해 저분자 피쉬콜라겐 1000mg, 히알루론산, 식물성 뮤신, 엘라스틴 가수분해물 등을 담았다. 또한 물 없이 간편하게 섭취할 수 있는 스틱 젤리 제형에 애플캐모마일 맛을 적용해 복용 편의성과 기호성을 높였다.
해당 제품에는 PDRN 원료 기술을 보유한 파마리서치의 특허 기술인 DOTTM이 적용됐다. DOTTM은 DNA 최적화 기술(DNA Optimizing Technology)의 약자로, PDRN핵산을 90% 순도로 추출하는 공법을 의미한다. 이를 통해 원료 품질의 균일성을 확보했으며, 국내 제조를 통해 공정의 신뢰도를 높였다.
CJ웰케어는 행사 기간 동안 제품 구매 시 최대 37%의 할인 혜택을 제공하며, 네이버 '슈퍼적립' 서비스를 통해 구매 금액의 일정 비율을 포인트로 추가 적립하는 혜택도 함께 운영한다.
CJ웰케어 관계자는 "출시 이후 '이너비 피디알엔 리즈'에 대한 소비자 관심이 빠르게 증가하고 있다"며 "이번 프로모션을 통해 '먹는 PDRN'으로 주목받고 있는 이너비 제품을 보다 많은 고객들이 경험해 보시길 바란다"고 전했다. 김소형 기자 compact@sportschosun.com