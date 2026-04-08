봄철 '후추의 매력'부터 뒤샹 다큐멘터리까지…현대카드, 쿠킹·아트 라이브러리 등서 다양한 프로그램 선보여

이미지=현대카드

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현대카드가 4월을 맞아 현대카드 스페이스에서 다양한 프로그램을 선보인다.

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쿠킹 라이브러리에서는 4월 한 달간 봄철 요리에 산뜻한 풍미를 더하는 조미료인 후추의 매력을 조명한다. 쿠킹 라이브러리 2층 'Cookshop in the Library'에서 후추를 주제로 한 레시피북과 함께 세계 각국의 생후추는 물론, 쿠킹 라이브러리에서만 만날 수 있는 한정판 블렌디드 후추 등 다양한 관련 아이템을 선보인다.

Red11에서는 다양한 종류의 브랜디를 부담 없이 즐길 수 있는 'Red11 브랜디 샘플러'를 비롯해 샤퀴테리와 올리브로 구성된 '쁘티 플레이트', 찹쌀과 X.O 소스로 감칠맛을 더한 '찹쌀 시우마이' 등을 통해 계절의 분위기를 담은 미식의 즐거움을 선사한다.

뉴욕현대미술관(MoMA) 전문 서점 'MoMA Bookstore at Hyundai Card'에서는 MoMA 큐레이터가 전문적인 시각으로 엄선한 새로운 도서 24종을 만날 수 있다. 프랑스 인상주의 화가 클로드 모네의 후기 작업을 소개한 'Claude Monet: Water Lilies', 미국 최초의 전문 여성 사진작가이자 사진저널리즘과 인물 사진의 선구자인 프랜시스 벤자민 존스턴의 도록 'Frances Benjamin Johnston: The Hampton Album' 등 다양한 한정판 아트북을 선보인다. 이와 함께 아티스트들의 명언이 새겨진 토트백 'Quote Totes' 9종도 만나볼 수 있다.

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아트 라이브러리에서는 오는 25일 '무빙 이미지 스크리닝(Moving Image Screening)' 프로그램을 통해 20세기 개념미술의 선구자인 마르셀 뒤샹의 생애를 다룬 다큐멘터리 'Marcel Duchamp: Art Of The Possible'을 상영한다.

뮤직 라이브러리에서는 세계적인 음악 매거진 '롤링 스톤 컬렉션(Rolling Stone Collection)'을 통해 일본의 모던 팝과 재즈는 물론 음악을 넘어 패션·아트와의 교류 속에서 독자적인 작품 세계를 구축해 온 아티스트들을 소개한다.

현대카드 관계자는 "4월 한 달간 회원들이 미식과 예술, 음악, 도서를 아우르는 다양한 콘텐츠를 통해 일상 속에서 새로운 취향과 영감을 발견하길 바란다"고 말했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com