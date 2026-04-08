HL클레무브, 에이투지, 레벨4 자율주행 시스템 공동 개발 추진

제공=HL그룹

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HL그룹 자율주행 솔루션 전문 기업 HL클레무브가 오토노머스에이투지와 레벨 4 자율주행 협력을 위한 파트너십을 체결했다.

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양사는 지난 7일 서울 청계광장에서 체결식을 열고 완전자율주행 기술 고도화를 위한 협력에 나섰다.

이날 행사에는 HL클레무브 이윤행 사장과 홍대건 CTO, 에이투지 한지형 사장과 오영철 CTO 등 양사 주요 관계자들이 참석했다.

청계천 일대는 자율주행 특화 지역으로, 에이투지의 자율주행 셔틀 '로이(ROii)'가 실제 운행 중인 곳이다.

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양사의 공동 목표는 레벨4 자율주행 시스템 개발이다.

HL클레무브의 인지센서, 고성능제어기(HPC), 소프트웨어 기술에 에이투지의 자율주행 운영 노하우를 결합해 한층 구체화된 완전자율주행 기술 단계에 진입한다는게 주요 협력 내용이다.

특히 AI 기반 엔드투엔드(E2E) 기술 확보에 주력할 방침이다.

HL클레무브는 레벨2+ 및 레벨3 시장 제품 라인업 기반에 에이투지의 자율주행 차량 운영 경험을 바탕으로 양사의 기술 융합을 통해 글로벌 시장 진출을 위한 미래 사업 기회도 모색할 예정이다.

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HL클레무브 관계자는 "이번 협력은 완전 자율주행 기술 실현을 위한 중요한 초석이 될 것"이라며 "기존 레벨2+ 중심 사업을 레벨4 로보택시 분야로 확장해 새로운 성장 동력을 확보하겠다"고 말했다.

에이투지는 국내 자율주행 실증 기업으로, 2019년 이후 누적 자율주행 거리 97만3,531km를 기록중이다.

현재 전국 14개 자율주행 시범 운행지구에서 총 81대의 자율주행 셔틀을 운영하고 있으며, 서울과 세종, 인천공항을 비롯해 일본, 싱가포르, UAE 등 해외에서도 다양한 운영 경험을 축적하고 있다.

이러한 데이터와 실증 경험은 양사 협력의 실효성을 높이는 핵심 자산이 될 것으로 기대된다.