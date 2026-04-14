키움증권 로보어드바이저 '키움 모멘텀', 코스콤 테스트베드서 1년 수익률 1위

사진제공=키움증권

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키움증권의 로보어드바이저 알고리즘 '키움 모멘텀(Momentum)'이 코스콤이 운영하는 테스트베드에서 1년 수익률 1위를 차지했다.

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키움증권은 14일 '키움 모멘텀'이 1년 수익률 133.25%를 기록했다고 밝혔다. 로보어드바이저 테스트베드는 43개 금융사가 운영하는 전체 438개 알고리즘을 대상으로 진행됐다. '키움 모멘텀'은 이 가운데 1위를 차지하며 키움증권의 높은 알고리즘 투자 역량을 증명했다.(2026년 3월 31일 테스트베드 센터 기준, 세전 수익률)

로보어드바이저 테스트베드는 지난 2016년 코스콤이 로보어드바이저의 유효성과 안정성을 검증하기 위해 설립했다. 로보어드바이저가 투자자문, 일임을 수행하기 위한 규칙을 제대로 작동하는지 점검한다.

'키움 모멘텀' 알고리즘은 시장의 흐름을 분석해 상승세가 강한 종목에 투자하는 모멘텀 전략을 기반으로 한다. 시장 상황에 따라 주식과 채권의 비중을 유연하게 조절하고, 투자자들의 관심과 자금이 집중되는 종목을 데이터로 선별해 투자 효율을 높이는 방식이다.

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해당 알고리즘은 키움증권의 로보어드바이저 상품인 'ROKI 모멘텀 로보어드바이저 랩'에 적용해 실제 운용되고 있다. 이 상품은 연 1.0%의 운용 보수(오프라인 기준)를 제외하면 별도의 매매 수수료가 없어 투자자의 비용 부담을 낮춘 것이 특징이다.

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해당 상품은 2017년 출시 이후 꾸준히 운용되어 왔으며, 2026년 3월 31일 기준 순자산총액 20억8000만원을 기록하고 있다. 이번 테스트베드 성과를 바탕으로 향후 운용 규모 역시 확대될 것으로 기대된다.

키움증권 관계자는 "이번 성과는 그동안 축적해 온 투자 전략과 로보어드바이저 기술력이 시장에서 경쟁력을 인정받은 결과"라며 "앞으로도 알고리즘 기반 자산관리 서비스를 지속적으로 고도화해 나갈 계획"이라고 밝혔다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com