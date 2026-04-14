대한항공·아시아나항공, '위런(We Run)' 진행 '난치병 아동' 지원

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대한항공과 아시아나항공이 '위런(We Run)'을 진행했다고 14일 밝혔다. 대한항공에 따르면 위런은 자선 달리기 행사로, 이날 인천 중구 BMW 드라이빙 센터에서 양사 객실승무원 및 본부 임직원 1500명이 참여했다. 미국 항공기 제작사 보잉(Boeing)이 후원했다. 자선을 위한 기부금은 임직원들이 달린 총 주행거리만큼 조성, 난치병 아동 소원 성취 지원에 쓰인다.

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우기홍 대한항공 부회장은 "오늘의 달리기는 동료의 숨소리를 느끼고 보폭을 맞추며 진정한 '원팀(One Team)'으로 나아가는 소중한 여정"이라며 "임직원 모두가 열린 마음으로 서로의 손을 잡을 때 고객들은 전 세계 어디에서도 경험하지 못한 가장 안전하고 편안한 서비스를 경험할 것이라 확신한다"고 말했다.

위런은 10Km와 5Km의 코스로 진행됐고, 순위를 측정이 비경쟁 방식으로 진행됐다.

위런에서 임직원이 달린 총 주행거리는 누적 기준 8495Km로 총 3000만원의 기부금이 마련됐다. 기부금은 메이크어위시 코리아에 전달 될 예정이다.

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위런은 단순한 자선 행사를 넘어 양사의 통합 가치 조성에도 긍정적인 역할을 했다. 양사 직원들이 서로를 향한 화합과 응원의 메시지를 남기는 '메시지 월(Message Wall)' 이벤트와 행사의 소중한 순간을 기록할 수 있는 포토존 등을 운영됐다.

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대한항공 관계자는 "전 세계에서 가장 사랑받는 항공사로 도약하기 위해 앞으로도 나눔 문화 확산에 앞장설 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com