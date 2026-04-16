어린이날, 바둑 꿈나무들 광명스피돔에 모인다! '서울올림픽기념 어린이 바둑대회' 5월 5일 개최

사진제공=국민체육진흥공단

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서울올림픽기념 국민체육진흥공단(이사장 하형주) 경륜경정총괄본부가 오는 5월 5일 어린이날, 광명스피돔에서 '서울올림픽기념 제1회 어린이 바둑대회'를 개최한다.

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이번 대회는 어린이 누구나 참여할 수 있는 열린 대회로, 바둑 꿈나무들에게 실력을 겨루는 무대이자 건전한 여가 문화를 즐길 수 있는 기회를 제공하고자 마련됐다. 대회는 5월 5일 오후 1시부터 광명스피돔에서 열리며, 참가 접수는 오는 24일까지 선착순이다.

총 500여 명 규모로 진행되는 이번 대회는 실력과 학년에 따라 최강부, 유단자부, 고급부, 중급부, 초급부, 유치부 등 다양한 부문으로 나뉘어 치러진다. 각 부문별로 세분화된 급수 체계를 적용해 참가 어린이들이 자신의 수준에 맞는 경쟁을 펼칠 수 있도록 했다. 입상자에게는 트로피와 상장, 상품 등이 수여되며, 참가자 전원에게는 기념품도 제공된다.

특히 이번 대회는 단순한 경기뿐 아니라 가족 단위 방문객을 위한 다양한 부대행사도 함께 마련된다. 한국 바둑을 대표하는 이창호 국수 팬 사인회, 사활 챌린지, 어린이날 페스티벌 등 체험형 프로그램이 더해져 축제 분위기를 한층 끌어올릴 예정이다.

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경륜경정총괄본부 관계자는 "어린이들이 바둑을 통해 사고력과 집중력을 기르고, 가족과 함께 즐거운 추억을 만들 수 있는 장이 될 것"이라며 "앞으로도 다양한 유소년 스포츠·문화 프로그램을 지속적으로 확대해 나가겠다"라고 말했다.

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한편, 광명스피돔은 매년 어린이날을 맞아 다양한 체험·문화 행사를 운영하며 가족 단위 방문객들에게 큰 호응을 얻고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com