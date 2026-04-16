방한 관광객 2300만 목표 청신호 1분기 476만명 '역대 최대'

문화체육관광부가 제시한 올해 방한 관광객 2300만명 목표 달성에 청신호가 켜졌다. 지난 1분기 방한 관광객 수는 1분기 기준 역대 최대를 기록했다.

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16일 문체부에 따르면 지난 1분기 방한 관광객 수는 476만명으로 집계됐다. 전년 동기 대비 23% 증가했다. 지난 3월 방한 관광객수는 206만명으로 월별 기준 최대 기록도 갈아치웠다. 지난 1분기 방한 관광객 증가 배경으로는 'K-컬처'가 세계적으로 인기를 얻고 있는 가운데 정부 차원의 적극적인 유치 노력이 꼽힌다. 문체부와 한국관광공사는 미국과 이란의 전쟁 등 중동 정세의 불안에도 세계 주요 국가를 방문, 방한 관광객 유치전을 진행해왔다.

방한 관광객을 국가별로 보면 중국 관광객이 145만명으로 가장 많았고 일본 94만명, 대만 54만명 등이 뒤를 이었다. 대만의 방한 관광객 성장률은 37.7%로 가장 높았다. 미국과 유럽 등 원거리 관광객도 69만명으로 늘어나 방한 시장 다변화가 있었다.

관광의 질적 성장도 이어졌다. 지방 공항을 통한 입국자는 49.7% 증가했고, 외국인 관광객의 지역 방문율은 34.5%로 1년 전보다 3.2%포인트 높아졌다.

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강정원 문체부 관광정책실장은 "'K-컬처'의 매력을 바탕으로 한국이 세계인이 찾는 관광 목적지로 확고히 자리매김하고 있다"고 "항공료 상승과 국제정세 불안에 따른 해외여행 심리 위축 등 예상치 못한 상황이 발생한 만큼 선제적으로 대응해 위협 요인을 관리해 나가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com