나프타·에틸렌 급등 영향…생산자물가지수 4년 만에 최대 상승

국제유가 상승 영향으로 국내 생산자물가지수가 약 4년 만에 가장 큰 폭으로 올랐다. 생산 단계에서의 가격 상승이 이어지면서 향후 소비자물가에도 영향을 미칠 수 있다는 관측이 나온다.

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한국은행이 22일 발표한 '2026년 3월 생산자물가지수'에 따르면 지난달 생산자물가지수는 125.24(2020년=100)로 전월 대비 1.6% 상승했다. 이는 2022년 4월 이후 가장 높은 상승률이다. 생산자물가는 지난해 9월 이후 7개월 연속 오름세를 이어갔다.

품목별로 보면 공산품이 상승세를 이끌었다. 석탄 및 석유제품은 전월 대비 31.9% 올라 1997년 12월 이후 최대 상승폭을 기록했다. 화학제품도 6.7% 상승하면서 공산품 전체 상승률은 3.5%로 나타났다. 나프타(68.0%), 에틸렌(60.5%), 자일렌(33.5%), 경유(20.8%) 등 석유화학 제품 가격이 큰 폭으로 올랐다. 컴퓨터 기억장치(101.4%)와 D램(18.9%) 등 반도체 관련 품목도 상승폭이 컸다.

반면 농림수산품은 3.3% 하락했고, 전력·가스·수도 및 폐기물은 0.1% 감소했다. 서비스는 전반적으로 보합 수준을 나타냈다.

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수입품을 포함한 국내 공급물가지수는 전월 대비 2.3% 상승했다. 원재료(5.1%)와 중간재(2.8%), 최종재(0.6%)가 모두 올랐고, 자본재(1.4%)와 소비재(0.8%), 서비스(0.1%)도 상승했다.

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수출품까지 포함한 총산출물가지수는 전월 대비 4.7% 상승했다. 농림수산품은 3.0% 하락했지만 공산품이 7.9% 오르며 전체 상승을 견인했다.

한국은행은 유가와 원자재 가격 상승이 생산자물가를 끌어올린 주요 배경으로 보고 있다. 이 같은 비용 상승 압력은 시차를 두고 소비자물가로 이어질 가능성이 있다는 설명이다. 다만 미국과 이란 간 협상 등 대외 변수에 따른 국제유가 변동성이 이어지고 있어 향후 물가 흐름의 불확실성은 여전히 남아 있는 상황이다.

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com