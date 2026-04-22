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"나그네에서 이웃으로' 한국방문의해위원회, 2026년 상반기 환영주간 진행

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"나그네에서 이웃으로' 한국방문의해위원회, 2026년 상반기 환영주간 진행

방한 관광객을 위한 2026년 상반기 환영 주간이 진행된다. 환영 주간은 4월 24일부터 5월 9월까지다. 방한 관광객의 환대에 초점을 맞춰 인천공항·제주공항(4월24~5월9일), 부산항 크루즈터미널(북항·영도, 5월 8일), 서귀포강정크루즈항(5월14일)에서 환영부스와 포토존을 운영한다. 방탄소년단(BTS)의 월드투어 '아리랑(ARIRANG)' 부산 공연 일정에 맞춰 6월 1일부터 6월 15일까지는 부산역에서 환영부스를 추가로 운영될 계획이다.

환영행사는 K-컬처에 대한 관심이 늘고 있는 점에 주목, 케이-푸드(K-Food)를 중심으로 지역별·테마별 관광지 및 미식 정보를 제공하고, 전통차 시향과 룰렛 이벤트 등의 체험 프로그램을 중심으로 진행된다. 환영부스를 방문한 방한 관광객에게는 한국관광지도, 케이-푸드·뷰티 제품·전통 기념품으로 구성된 꾸러미 '웰컴 키트'도 지급된다.

한국방문의해위원회 관계자는 "환영 주간은 방한 관광객에게 한국 여행의 첫인상을 긍정적으로 각인시키는 특별한 경험이 되길 바란다"며 "민관 및 지자체와 긴밀히 협력해 한국의 다채로운 매력을 널리 알리고, 관광객의 만족이 재방문으로 이어지는 선순환 구조를 구축해 나갈 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com



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