가족의 달, 비일상의 일상 경험…리조트업계, 콘텐츠·혜택 강화 패키지 선보여

◇소노호텔앤리조트 쏠비치 양양 전경.

Advertisement

Advertisement

리조트업계가 5월 가정의 달을 앞두고 가족형 콘텐츠와 혜택을 강화한 패키지를 선보이고 있다. 가족형 이용객이 많은 특성을 반영했고 과거 여행이 비일상의 경험이었다면, 최근엔 여행의 일상 경험이 중요해지는 데 초점을 맞췄다. 평상시 가족과 대화가 적지만, 여행지에서 함꼐 식사를 하고 대화를 나누는 등 가장 기본적인 일상이 즐거움을 느낄 수 있도록 했다.

Advertisement

22일 호텔앤리조트업계에 따르면 소노인터내셔널은 쏠비치 브랜드 기획전을 진행한다. 기획전에서는 쏠비치 양양, 삼척, 진도, 남해 리조트를 이용할 수 있는 패키지 상품을 선보인다. 패키지는 객실 1박, 쏠비치 시그니처 트래블 마그넷, 파스쿠아 와인 3종(스윗로제, 스윗화이트, 뀌베넘버5), 조식 뷔페 할인권(4인)으로 구성됐다. 패키지의 판매 및 투숙 기간은 4월 21일부터 7월 16일까지다.

소노인터내셔널은 마그넷 인증 이벤트도 진행한다. 이용객이 5월 1일부터 5월 31일까지 쏠비치 리조트를 배경으로 마그넷과 함께 촬영한 사진을 SNS에 게시하면, '정샘물'의 키즈 스킨케어 제품(자외선 차단제, 수딩 패치 등)을 받을 수 있다.

◇휘닉스파크의 블루케니언 전경

휘닉스파크는 '26/27 블루캐니언 연간이용권'을 정상가 대비 최대 78% 할인 가격으로 판매한다. 이용기간은 2026년 5월 1일부터 2027년 4월 30일까지다. 연간이용권은 싱글권과 패밀리권으로 구성된다. 싱글권은 1인 기준 연중 무제한 이용이 가능하고, 패밀리 3인권(대인 2명, 소인 1명)과 4인권(대인 2명, 소인 2명)은 워터파크 연간 30회 이용, 곤돌라 이용(동계 시즌 제외), 주중 스탠다드 숙박권 2매, 스노우빌리지 5회 혜택으로 구성됐다. 연간회원권 판매는 4월 20일부터 4월23일까지 놀유니버스에서 진행되며, 구매 고객에게는 주중 숙박권 스카이객실 무료 업그레이드와 스노우빌리지 이용 횟수 확대(5회→10회) 등이 적용된다.

◇호반호텔앤리조트의 아일랜드 리솜 전경

호반호텔앤리조트는 4월 25일부터 5월 24일까지 국제원예치유박람회 방문객을 위한 객실 패키지 및 워터파크 패키지를 선보인다. 패키지 이용객은 스톱워치 게임 등 다채로운 참여형 이벤트를 통해 리솜리조트 스파권, 부대시설 할인권 등 경품을 받을 수 있다.

Advertisement

우선 아일랜드 리솜(충남 태안)은 원예치유박람회 감상부터 리조트 휴식까지 즐길 수 있는 '가든 힐링 패키지'를 선보인다. 가든 힐링 패키지는 객실 1박, 조식(2인), 박람회 입장권 2매으로 구성됐다. 박람회 기간 중 입장권을 제시하면 아일랜드 리솜 내 시설 이용 시 할인 혜택이 제공된다.

Advertisement

스플라스 리솜(충남 예산)은 원예치유박람회 기간 중 박람회 현장에서 구매할 수 있는 워터파크 특별 할인권을 선보인다. 커플권과 패밀리권으로 구성된 이번 할인권은 47%의 할인율이 적용, 남녀노소 다양한 시설을 가심비 있게 이용할 수 있도록 했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com