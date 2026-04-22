BMW, AI로 배터리 셀 공정 혁신…"시간·소재 50% 절감"

BMW 그룹 인공지능 활용해 배터리 셀 생산 공정 혁신 추진. 사진제공=BMW코리아

Advertisement

Advertisement

BMW그룹이 인공지능(AI)을 활용해 배터리 셀 생산 공정 혁신에 나선다. 크로아티아 자그레브 대학교 산하 로봇기술 지역우수연구센터(CRTA)와 협력해 공정 최적화를 위한 연구 프로젝트를 공동 추진 중이다.

Advertisement

양측은 '인사이트(Insight)' 프로젝트를 통해 배터리 셀 생산 전 과정에 적용 가능한 AI 기반 예측 모델을 개발하고 있다. 전극 생산부터 최종 라인 시험, 직접 재활용(direct recycling)에 이르는 가치사슬 전반을 대상으로 실용적 모델 구현을 목표로 한다.

BMW그룹은 독일 뮌헨 '배터리 셀 역량센터(BCCC)'에서 차세대 배터리 셀을 개발하고 있으며, 다양한 시험 과정에서 발생하는 시간·소재 부담이 과제로 꼽혀왔다. 인사이트 프로젝트는 공정 매개변수와 성능 데이터를 사전에 예측해 생산 과정의 효율을 높이고, 소재 투입량과 소요 시간을 50% 이상 줄이는 것을 목표로 한다.

AI 예측 모델은 배터리 셀의 최종 승인 절차에도 적용된다. 셀 분석을 사전에 수행해 하우징 장착 전 일정 기간 보관하는 '격리(quarantine)' 단계를 생략할 가능성도 제시된다.

Advertisement

한편 BMW그룹은 뮌헨, 파스도르프, 잘힝 등 독일 주요 거점에서 배터리 셀 관련 역량센터를 운영 중이다. 연구개발부터 양산, 재활용까지 전 주기를 아우르는 체계를 구축해 배터리 기술 경쟁력 확보에 속도를 내고 있다.

Advertisement

문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com