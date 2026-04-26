LG전자, 차량용 하이브리드 긴급호출시스템 공개 "시장 리더십 강화 목표"

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LG전자가 최근 글로벌 차량 통신 연합체 총회에 참가, '하이브리드 긴급호출시스템(Hybrid e-Call; Hybrid emergency-Call)'을 시연했다고 26일 밝혔다.내년부터 출시되는 유럽 자동차에 의무적으로 탑재해야 하는 차세대 긴급호출시스템(NG e-Call) 규제에 대응하기 위해서다. LG전자는 지난 3월 스페인 바르셀로나에서 열리는 세계 최대 이동통신 전시회 'MWC 2026'에 참가, 차량 통신용 텔레매틱스 제어장치(TCU)와 안테나를 단일 모듈로 통합한 차세대 스마트 텔레매틱스 설루션을 선보이는 등 글로벌 1위 텔레매틱스 사업자로서 입지를 다지고 있다.

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26일 LG전자에 따르면 긴급호출시스템의 시연은 지난 23일 스웨덴 예테보리에서 열린 글로벌 차량 통신 연합체인 5GAA(5G Automotive Association) 제37차 총회에서 진행됐다. 시연에서는 차량 사고 발생 시 가장 가까운 긴급 구조 센터로 사고 위치, 사고 발생 시간, 차량 정보 등을 전송하는형태로 전행?磯?

유럽에서는 2018년 출시된 차량부터 긴급호출시스템 탑재가 의무화된다. 내년부터는 실시간 현장 영상 등 대용량 정보까지 더 빠르게 전송이 가능한 4G·5G 기반의 'NG e-Call' 탑재해야 한다. 해당 규제는 2027년 사우디아라비아와 중국, 2029년 아랍에미리트 등으로 확대될 예정이다.

LG전자는 올해부터 글로벌 주요 완성차에 하이브리드 긴급호출시스템을 공급하고 있다. 차량 통신장비(TCU; Telematics Control Unit)에 탑재, 2G부터 5G 통신망까지 지원한다. 대용량 정보도 빠르게 송수신할 수 있는 4G·5G 통신망과 커버지역이 넓은 2G·3G 통신망의 장점을 폭 넓게 활용할 수 있다.

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LG전자는 VS사업본부 산하 VS인증랩을 통해 국제 기준(ISO/IEC 17025)에 기반한 시험·평가 체계를 운영하며 전장 부품 품질을 엄격하게 관리하고 있으며, VS인증랩은 2024년 한국인정기구(KOLAS)로부터 공인시험기관 자격을 획득한 데 이어, 유럽과 북미의 주요 통신 인증인 GCF와 PTCRB 자격까지 확보했다.

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이상용 LG전자 VS연구소장(부사장)은 "빠르게 변화하는 차량용 통신 시장의 리더십을 더욱 확고히 할 것"이라고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com