1차 고유가 피해지원금 신청 접수…2차 피해지원금 지급 기준은 내달 발표

정부가 고유가 피해지원금 지급을 시작했다. 고유가 피해지원금 1차 신청은 27일부터 진행 중이고, 2차 피해지원금 신청은 내달부터 진행된다.

Advertisement

28일 행정안전부에 따르면 고유가 피해 지원금 1차 지급 대상자는 기초생활수급자, 차상위계층·한부모가족 등 취약계층이다. 대상자는 5월 8일 오후 6시까지 약 2주간 온오프라인으로 지원금을 신청할 수 있다. 온오프라인 모두 신청 첫 주에는 혼잡 상황과 시스템 과부하를 피하고자 출생 연도 끝자리를 기준으로 요일제가 적용된다. 첫 주 금요일인 5월 1일이 노동절(공휴일)이기 때문에 전날인 4월 30일 출생 연도 끝자리가 4·9, 5·0으로 끝나는 경우 신청할 수 있다.

고유가 피해지원금은 신용·체크카드, 선불카드, 지역사랑상품권 중 원하는 형태로 받는 게 가능하다. 지원 금액은 기초생활수급자의 경우 1인당 55만원, 차상위계층·한부모가족은 1인당 45만원이다. 비수도권이거나 인구감소지역 주민이면 1인당 5만원씩 추가로 지급된다. 고유가 피해 지원금은 연 매출 30억원 이하 소상공인 매장 등에서 8월 31일까지 사용할 수 있다. 기한내에 쓰지 않는 지원금은 자동 소멸된다.

고유가 피해지원금 1차 신청 접수 기간 내 지원금을 신청하지 못한 대상자는 고유가 피해지원금 2차 지급 기간인 5월 18일∼7월 3일에도 신청할 수 있다. 고유가 피해지원금 2차 지급 대상은 1차 지급 대상자를 포함해 소득 하위 70% 국민을 대상으로 이뤄질 예정이다. 대상자 선정 기준은 내달 초 발표될 예정이다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com