장기 경기침체+고금리+대출규제=올 1분기 경매물건, 13년 만에 최다

고금리와 경기 침체, 대출 규제가 이어지자 주택과 상가 공장 등 부동산 경매 물건이 급증했다.

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27일 법원 경매정보 통계와 법무법인의 명도 현황에 따르면, 올해 1분기(1∼3월) 법원에 신규 경매 신청건수는 총 3만541건이었다. 이는 2013년 1분기(3만939건) 이후 동기 기준 13년 만의 최대치다.

경매 신청건수는 채권자들이 빌려준 돈을 받기 위해 법원에 담보물건의 처분을 요청한 신규 물건 수로, 유찰된 물건이 누적되는 경매 진행(입찰) 건수에 비해 최근 경기 상황을 보다 정확하게 반영하는 지표다.

법원 경매 신규 물건 수는 지난 2023년 한 해 총 10만1145건으로 2014년(10만5571건) 이후 처음으로 10만 건을 넘었다. 이후 2024년 11만9312건, 지난해에는 12만1261건으로 늘며 글로벌 금융위기 시절인 2009년(12만4252건) 이후 16년 만에 최대를 기록했다. 이는 경기 침체가 이어지는 가운데 2021년 하반기부터 2022년까지 이어진 급격한 금리 인상의 후폭풍으로 파악되고 있다.

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경매 물건 증가세는 경매 부동산 전 유형에 걸쳐 나타나고 있다. 일단 주거시설의 경매가 크게 늘었다.

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법원경매정보업체 지지옥션에 따르면 지난해 주거시설의 경매 진행 건수는 총 10만8742건으로, 금리 인상의 효과가 나타나기 전인 2021년 4만8280건의 2배 이상으로 늘었다. 올해도 이미 1월부터 4월 말(이하 입찰 예정 포함)까지 진행 건수가 4만2195건에 달해 지난해 동기(3만2132건) 수준을 1만 건 이상 웃돌고 있다.

특히 고금리와 대출 규제는 전세사기 문제와 임대사업자 보증 축소 등으로 이어지며 비아파트 시장에 직격탄을 날렸다.

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올해 4월 주거시설의 경매 진행건수는 총 1만2426건으로 2006년 12월(1만2554건) 이후 19년4개월 만에 최대를 기록했는데, 이 가운데 연립·다세대(빌라) 등 비아파트 건수가 8973건으로 전체 주거시설의 72.2%를 차지했다. 지난 4월 아파트 경매 진행건수가 전체 주거시설의 27.8%(3453건)에 그치고, 상대적으로 고가 낙찰이 이어지는 것과 비교된다.

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상업·업무시설의 경매 물건 증가세도 가파르다. 지난해 상업·업무시설 경매 진행건수는 총 7만92건으로, 전년(4만960건) 대비 2만건 이상(43%) 증가한 데 이어 올해 4월에는 8252건을 기록하며 경매 통계 조사 이래 역대 최대를 찍었다. 특히 상가는 낙찰률(경매 진행 건수 대비 낙찰 건수)이 10∼20%대에 그쳐 입찰이 진행될수록 진행 물건이 누적되는 모습을 보이고 있다.

산업 경기의 지표도 좋지 않다. 공장 등 공업시설 경매 건수는 이달 진행 건수가 1222건으로 늘어 역대 최대 건수를 기록했다. 전문가들은 2021년 금리 인상 이후 실물 경기 회복 등 전환점이 없었던 데다 최근 금리 인하 속도도 더딘 상태여서 경매 물건 증가 추세가 당분간 이어질 것으로 보고 있다.

이원만 기자 wman@sportschosun.com