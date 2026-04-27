유한양행, 데일리 비강세척제 '래피코나잘스프레이액' 선보여

유한양행이 비강 위생관리용 '래피코나잘스프레이액'을 선보였다.
생리식염수나 해수 성분 용액으로 콧속을 씻어내는 비강세척을 하면 콧속에 쌓인 미세먼지나 알레르기 염증 유발 물질을 물리적으로 제거해 비강 점막을 청결하고 촉촉하게 유지할 수 있다. 이로 인해 비염·코막힘·재채기·후비루 증상 완화, 감염 예방에 도움이 되며, 코 점막의 자연 방어 기능(섬모 운동)을 정상적으로 유지하는 데 긍정적인 효과를 준다.
염화나트륨 0.704% 비강세척제인 '래피코나잘스프레이액'은 향료 등을 배제한 최소첨가제를 함유했으며, 영유아와 임산부도 사용할 수 있다. 체내 환경과 농도가 같기 때문에 코 점막에 자극이나 따가움이 적고, 세척 시 점막이 붓거나 건조해지지 않아 데일리 케어용으로 적합하다. 점막 자극 우려로 사용 기한이 제한되는 비충혈제거제와 차별화된다는 설명이다. 또한 50mL 대용량 구성으로 약 400회 이상 분사가 가능하다.
유한양행 관계자는"래피코나잘스프레이액은 양치질처럼 코를 매일 세척하는 현대인들의 비강 관리에 대한 소비자 니즈를 충족시키기 위해 출시됐다"고 밝혔다.
김소형 기자 compact@sportschosun.com