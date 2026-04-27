그랜드코리아레저, 2025 공공기간 동반성장 평가 최우수 등급 선정

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그랜드코리아레저가 '2025년 공공기관 동반성장 평가'에서 3년 연속 '최우수' 등급을 받았다고 27일 밝혔다. 공공기관 동반성장 평가는 중소벤처기업부가 주관하는 제도로, 중소기업과 동반성장 추진 실적과 협력 중소기업의 체감도 등을 종합해 매년 5개 등급(최우수, 우수, 양호, 보통, 개선)으로 발표한다. GKL에 따르면 2025년 공공기관 동반성장 평가에서 기술협력 및 실증 인프라 제공, 중소기업 해외 판로지원, 창업·벤처기업 육성 지원, ESG 경영 확산 노력 등이 높은 점수를 받았다. 중소기업의 납품 대금 연동제 안착 지원, 협력사 임직원의 복지증진 프로그램 마련, 협력 중소기업의 ESG 경영 도입 지원 등이다.

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GKL은 중소기업과 동반성장과 함께 기업 시민의 역할 확대도 추진하고 있다. 최근엔 GKL사회공헌재단과 함게 관광취약계층의 여행 기회 확대를 위한 '2026 GKL과 함께하는 행복여행' 참여기관을 모집하고 있고, 각장애인의 여행접근성 향상과 무장애관광 지원도 진행했다.

윤두현 CKL 사장은 "관광 공기업으로서 동반성장 문화를 확산시키고, 중소기업의 경쟁력 확보를 위한 지원과 지속 가능한 문화관광 생태계 구축에 최선을 다하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com