"이런 곳에 몰카가 숨겨져 있다니…" 초소형 촬영 장비에 '충격'

사진출처=TBS

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[스포츠조선 장종호 기자] 여성과 아이들을 겨냥한 촬영 범죄가 잇따르는 가운데 일본에서 몰카 장비 실태를 공개하고 예방법을 알리는 체험형 전시가 열려 주목을 받고 있다.

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TBS 등 일본 매체들에 따르면 나고야 사카에 지역에서 '몰카 범죄 예방 체험 전시회'가 개최됐다.

이번 행사는 점점 더 소형화·정교화되는 불법 촬영 장비의 위험성을 알리고, 시민들이 스스로 피해를 예방할 수 있도록 돕기 위해 마련됐다.

전시는 아이치 의과대학의 오하시 와타루 부교수가 기획했다.

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그는 성범죄 및 관련 피해를 연구하는 전문가로, 최근 관음용 카메라가 일상 물건에 숨겨 위장되는 사례가 급증하고 있다는 점에 주목했다.

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행사장에는 샌들, 볼펜, 계산기 등 평범한 물건처럼 보이지만 초소형 카메라가 내장된 장비들이 전시됐다. 일부 장비는 지름 약 1㎜ 수준의 렌즈가 장착돼 육안으로 식별하기 어려운 수준이었다. 관람객들은 이러한 장비를 직접 살펴보며 실제 범죄에 어떻게 사용될 수 있는지를 체험했다.

오하시 부교수는 "카메라가 숨겨진 계산기는 책상 위에 놓여 있어도 쉽게 눈치채기 어렵고, 볼펜 형태 장비로 아래쪽을 촬영해도 알아차리기 힘들다"며 "이 같은 현실을 인지하는 것이 예방의 첫걸음"이라고 설명했다.

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현장에는 몰카 장비를 직접 찾아보는 체험 부스도 마련돼 방문객들의 관심을 끌었다.

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특히 자녀와 함께 전시를 찾은 부모들은 실제 사례를 눈으로 확인하며 경각심을 높였다.

한 초등학교 6학년 여학생은 "이런 일이 학교에서 일어난다고 생각하면 무섭다"고 말했고, 한 보호자는 "아이들에게 실제로 이런 장비가 존재한다는 것을 보여주고 싶어 방문했다"고 전했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com