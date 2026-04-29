[SC 건강칼럼] 봄철 운동, 허리디스크·무릎관절염 환자라면 '이렇게'

자료사진 출처=언스플래쉬

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봄철 야외활동이 늘어나면서 건강 관리에 대한 관심도 높아지고 있다. 그러나 허리디스크나 무릎관절염을 앓고 있는 환자라면 활동량 증가가 오히려 증상 악화로 이어질 수 있어 주의가 필요하다.

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허리디스크(요추추간판탈출증)는 척추뼈 사이 디스크가 돌출돼 신경을 압박하면서 통증과 저림, 근력 저하 등을 유발하는 대표적인 척추질환이다. 특히 등산과 같은 활동은 허리에 반복적인 부담을 줄 수 있다.

허리디스크 환자는 이미 척추를 지지하는 근육이 약화돼 있고, 디스크 주변 조직에 염증과 부종이 동반된 경우가 많다. 경사가 심한 산길이나 울퉁불퉁한 지형에서 허리를 반복적으로 굽히고 비트는 동작은 신경 자극을 증가시켜 통증을 악화시킬 수 있다.

특히 갑작스럽게 산행을 시작하거나 본인 체력 이상의 코스를 선택할 경우, 척추에 가해지는 부하가 커지면서 하지방사통 등 신경 증상이 심해질 수 있다. 다만 등산 자체가 반드시 금기되는 것은 아니다.

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경사가 완만한 코스를 천천히 걷는 정도의 산행은 척추 주변 근육 강화와 혈액순환 개선에 도움이 될 수 있다.

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중요한 것은 '운동 종류'보다 '강도와 방식'을 조절하는 것이다.

무릎관절염 환자의 경우 상황은 다소 다르다. 퇴행성 변화로 연골이 손상된 상태에서는 등산처럼 무릎에 반복적인 충격이 가해지는 활동이 증상을 악화시킬 수 있다.

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무릎관절염 환자는 통증이 없다고 해서 무리하게 활동하기 쉽지만, 이미 연골 손상이 진행된 상태이기 때문에 충격이 누적되면 통증이 급격히 심해질 수 있다. 오르내림이 많은 등산보다는 평지 걷기와 같은 저충격 운동이 보다 안전하다.

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걷기 운동 시에는 자세도 중요하다. 허리를 곧게 펴고 복부에 힘을 준 상태에서 발뒤꿈치-발바닥-앞발 순으로 자연스럽게 체중을 이동시키는 보행이 관절 부담을 줄이는 데 도움이 된다.

근력 관리도 필요하다. 근육은 관절과 척추에 가해지는 하중을 분산시키는 핵심 역할을 하기 때문이다.

근력이 부족한 상태에서 활동량만 늘리면 통증이 반복될 가능성이 높다. 특히 허리와 코어 근육을 강화하는 운동을 병행해야 재발을 줄일 수 있다.

관절 주변 근육이 충분히 유지되면 통증 감소뿐 아니라 관절 안정성까지 개선되는 효과가 있다. 운동은 주 3회 이상, 무리가 가지 않는 범위에서 꾸준히 시행하는 것이 중요하다.

공통적으로 봄철 건강관리의 핵심은 '활동을 늘리는 것'이 아니라 '내 몸 상태에 맞게 조절하는 것'이다.

다만 통증이 지속되거나 운동 후 증상이 악화된다면 무리하지 말고 정확한 진단을 받는 것이 중요하다.

도움말=주안나누리병원 김형진 병원장(정형외과 전문의)