삼양사, '당류저감 스페셜티 소재와 솔루션' 고객초청 세미나 개최

삼양사가 28일 '당류 저감 스페셜티 소재와 솔루션'을 주제로 고객초청 세미나를 개최했다. 사진제공=삼양홀딩스

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삼양사가 지난 28일 조선 팰리스 서울 강남에서 식품 및 건강기능식 고객사 연구원 약 150명을 초청해 세미나를 개최했다.

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이번 세미나는 '당류 저감스페셜티 소재와 솔루션'을 주제로, 글로벌 식품 시장의 최신 트렌드를 공유하고 삼양사의 스페셜티 소재와 솔루션 역량을 소개하기 위해 마련됐다. 삼양사는 이번 세미나에서 당류 저감 정책의 변화, 고객사 니즈, 소비자 인식 변화 등 달라진 시장 흐름과 이에 대응하는 삼양사의 당류저감 소재와 솔루션 사업의 방향성을 제시했다.

특히 삼양사의 AI 기반 '3S(Smart·Simple·Successful) Sugar Reduction(이하 3S 솔루션)'이 참석자들의 많은 관심을 받았다. 3S 솔루션은 제품 개발 시 당류 저감 목표와 원가 조건을 입력하면, AI가 이를 분석해 당류저감 소재를 활용한 최적의 배합비를 제안하는 프로그램이다. 이를 통해 고객사는 반복적인 배합 테스트와 관능 평가에서 발생하는 시행착오를 줄이고,제품 개발에 소요되는 시간과 비용을 절감할 수 있다.

또한, 현장에서는 3S 솔루션을 적용해 개발한 시리얼바와 펙틴 구미를 시식 샘플로 제공했다. 당류저감 소재 '알룰로스'와 식이섬유 소재 '난소화성말토덱스트린'등을 첨가했음에도 기존 제품과 유사한 수준의 맛과 식감을 구현했다는 평가가 이어졌다.

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스페셜티 식품 소재를 활용한 연구 성과를 공유하는 발표도 이어졌다. 삼양사는스페셜티 소재의 개별 특성과 소재를 복합적으로 활용할 때의 효과를 소개했으며, 이를 바탕으로 소비자의 다양한 니즈를 동시에 충족시킬 수 있는 제품 개발이 가능하다는 점을 제시했다.

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이외에도 스테비아 시장 글로벌 선도기업이자 삼양사와는 국내 협력 파트너십을 맺고 있는 '퓨어서클(PureCircle by Ingredion)'의 전문가를 초청해 스테비아 사업 포트폴리오와 글로벌 협력 사례 등 유익한 업계 정보를 전달하며 세미나가 마무리됐다.

삼양사 박성원 Specialty사업PU장은 "이번 세미나는 스페셜티 소재 기반의 AI 솔루션과 기능성 연구 성과를 공유하고, 글로벌 식품 시장의 최신 트렌드에 대한 인사이트를 제공하기 위한자리였다"며 "고객사의제품 개발과 R&D 방향성 수립에 실질적인 도움이 되길 바란다"고 말했다.

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이원만 기자 wman@sportschosun.com