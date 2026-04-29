"약 먹은 후 화상 입은 것처럼…" 술 마신 뒤 해열제 복용, 피부 괴사

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국에서 30대 남성이 음주 후 해열진통제를 복용했다가 전신 피부가 괴사되는 중증 약물 반응을 겪는 사건이 발생해 주의가 요구된다.

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차이나넷 등 중국 매체들에 따르면 산시성 시안시에 거주하는 35세 A는 최근 술을 마신 뒤 두통과 발열 증상이 나타나자 해열 진통제 '이부프로펜(Ibuprofen)' 계열 약물을 세 차례에 걸쳐 복용했다.

이후 곧바로 온몸에 붉은 반점과 뾰루지(구진)이 퍼지기 시작했고, 상태는 급격히 악화됐다.

병원으로 이송됐을 당시 피부의 95% 이상이 벗겨지고 물집과 궤양이 발생했으며, 절반 이상의 표피가 완전히 탈락한 상태였다. 의료진은 그의 상태를 "마치 끓는 물에 화상을 입은 것과 유사하다"고 설명했다. 당시 그는 의식이 흐릿한 위중한 상태였다.

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검사 결과, A는 '독성표피 괴사 융해증(독성 표피 괴사 용해, TEN)'으로 진단받았다.

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이는 특정 약물에 대한 초과민 반응으로 발생하는 질환으로, 치명률이 매우 높은 중증 피부 질환으로 알려져 있다. 초기에는 발열·몸살 같은 비특이적 증상으로 시작해 수포가 생기고 피부가 벗겨지며, 점막(입·눈·생식기 등) 침범이 동반될 수 있다.

약 45일 동안 입원 집중 치료를 받은 A는 다행히 대부분 회복돼 퇴원한 것으로 전해졌다.

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전문가들은 음주와 약물 복용의 위험성에 대해 강하게 경고했다.

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의료진은 "많은 사람들이 술과 약을 동시에 복용하지 않으면 괜찮다고 생각하지만, 술을 마시기 전이나 후에 약을 먹는 것 모두 위험할 수 있다"며 "가벼운 약 한 알과 술 한 잔이 치명적인 결과를 초래할 수 있다"고 강조했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com