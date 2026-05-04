크루즈선 '한타바이러스' 집단감염 의심, 승객 3명 사망

크루즈 여객선 'MV 혼디우스' 사진출처=Oceanwide Expeditions

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[스포츠조선 장종호 기자] 아프리카 연안을 항해 중이던 크루즈선에서 한타바이러스 감염으로 의심되는 사례가 발생해 3명이 숨지고 최소 3명이 증상을 보이는 것으로 나타났다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 네덜란드 선적 크루즈 여객선 'MV 혼디우스(MV Hondius)'에서 한타바이러스 의심 사례가 보고됐다.

세계보건기구(WHO)는 성명을 통해 이 같은 사실을 알리고 조사에 착수했다고 밝혔다.

첫 사망자는 70대 남성으로, 선내에서 출혈열 증상을 보이다 숨졌다. 이어 그의 60대 후반 아내도 남아프리카공화국 요하네스버그의 병원으로 이송된 뒤 사망한 것으로 전해졌다. 세 번째 사망자 역시 해당 선박에서 발생했다. 다른 승객 3명은 요하네스버그 병원 중환자실에서 치료를 받고 있으며 생명이 위중한 상태다.

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이번 감염 사태는 크루즈선이 아르헨티나에서 출항해 서아프리카 연안의 섬국가 카보베르데로 향하던 항해 도중 처음 보고됐다. 길이 약 107m 규모의 이 선박은 80개 객실에 최대 170명의 승객을 수용할 수 있다.

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WHO는 증상을 보이는 승객들에 대한 긴급 의료 후송을 준비하는 한편, 선내 전체 승객과 승무원을 대상으로 공중보건 위험 평가를 진행하고 있다. 일부 환자에 대해서는 카보베르데 현지 병원 격리 치료 후 스페인 카나리아 제도로 이동하는 방안도 검토 중인 것으로 알려졌다.

한타바이러스는 주로 감염된 쥐 등 설치류의 소변이나 배설물, 타액 등을 통해 사람에게 전파되는 질환으로, 드물게 사람 간 전파도 가능한 것으로 보고된다. 현재까지 특정 치료제나 백신은 없지만, 조기 치료가 생존율을 높이는 데 중요한 것으로 알려져 있다.

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초기 증상은 갑작스러운 발열, 두통, 근육통, 피로감, 식욕부진 등이 있으며 폐 감염으로 인한 기침, 호흡곤란, 폐부종, 저혈압 등이 나타날 수 있다. 이 밖에 신부전, 출혈 등이 발생할 수도 있다.

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미국 질병통제예방센터에 따르면 한타바이러스 감염 시 치명률은 약 35%에 달하는 것으로 전해진다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com