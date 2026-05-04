착륙 중 달리는 차량과 충돌한 여객기…운전사 뒤돌아보다 '쾅'

활주로 접근 중 지나치게 낮게 비행하는 유나이티드항공 여객기(왼쪽)와 충돌 직전 뒤돌아보는 트럭 운전사의 모습. 사진출처=CBS

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[스포츠조선 장종호 기자] 미국에서 착륙을 시도하던 여객기가 고속도로를 지나던 차량과 충돌하는 사고가 발생했다.

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충돌 장면은 피해 차량의 블랙박스 카메라에 고스란히 촬영됐다. 충돌 직전 운전사는 불안한 듯 반복적으로 뒤돌아보는 모습도 영상에 담겼다.

CBS뉴스 등 미국 매체들에 따르면 이탈리아 베네치아를 출발해 미국 뉴저지로 향하던 유나이티드항공 UA169편이 3일(현지시각) 오후 2시쯤 활주로로 내려가던 중 지나치게 낮게 비행을 했다.

급기야 비행기는 인근 고속도로를 달리던 제빵업체 차량과 충돌을 했다. 충돌 직후 차량은 튕겨져 날아갔지만 운전자는 기적적으로 큰 부상 없이 탈출한 것으로 전해졌다. 긴급 이송된 운전자는 팔과 손에 유리 파편이 박히는 부상을 입어, 병원에서 치료를 받았다.

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경찰 조사 결과, 비행기 랜딩기어와 타이어가 트럭의 창문과 앞유리를 뚫고 들어간 것으로 파악됐다. 이후 가로등과도 충돌한 것으로 조사됐다.

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사고 당시 항공기에는 승객 221명과 승무원 10명이 탑승하고 있었으며, 여객기는 이후 공항에 무사히 착륙해 정상적으로 게이트까지 이동했다. 기내 인명 피해는 발생하지 않았다.

항공사 측은 성명을 통해 "활주로 접근 중 차량 및 가로등과 접촉이 있었다"며 "항공기는 안전하게 착륙했고, 승객과 승무원 모두 다치지 않았다"고 밝혔다. 현재 정비팀이 기체 손상 여부를 점검하고 있으며 정확한 사고 원인을 조사 중이라고 밝혔다.

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미국 연방항공청(FAA) 역시 사고 경위에 대해 조사에 착수했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com