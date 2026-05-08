"남편이 경쟁사 다닌다고 해고는 위법"…1억 5천만원 배상 판결

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 남편이 경쟁사에 다닌다는 이유로 해고된 여성이 소송에서 부당해고로 인정받고 1억 5000만원 가량을 받게 됐다.

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중국 매체 양쯔만보와 홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 상하이 쉬후이구 인민법원은 "배우자가 같은 업계에 종사한다는 이유만으로 직원을 해고할 수 없다"며 업체의 일방적 해고를 위법으로 판단했다.

지난 2006년부터 상하이의 부동산 관리회사에 근무하던 여성 류 모씨는 2023년 말 "남편이 경쟁업체의 총괄직으로 재직하고 있어 회사에 부정적 영향을 미친다"는 이유로 회사로부터 노동계약 해지를 통보받았다.

회사 측은 류씨가 운영 매니저로 근무하며 각종 데이터와 기밀 정보에 접근할 수 있었고, 남편 리씨가 모친 명의로 경쟁 회사를 설립해 업계 활동을 하고 있다고 주장했다.

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실제로 온라인 게시물에는 리씨가 관련 산업 전시회에 참석한 모습도 공개됐다고 한다.

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반면 류씨는 자신이 회사의 핵심 기밀을 접할 위치가 아니었으며 단순 보조 역할을 수행했다고 반박했다.

또 남편 역시 실제 경쟁사 직원은 아니며, 업무상 편의를 위해 해당 회사 관계자처럼 행동했을 뿐이라고 설명했다.

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이에 류씨는 지난해 2월 노동중재를 신청하며 약 68만 위안(약 1억 4000만원)의 급여 보상금과 2023년도 성과급 6만 위안, 미사용 연차수당 1만 위안 지급을 요구했다.

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노동중재위원회는 두 달 뒤 회사 측에 급여 보상금 68만 위안과 미사용 연차수당 1만 위안을 지급하라고 결정했다. 하지만 회사는 결과를 받아들이지 않고 법원에 소송을 제기했다.

재판부는 "부부가 동일 업계 내 서로 다른 회사에서 근무하는 것은 매우 일반적인 일"이라며 "중국 노동계약법상 경업금지 조항은 고위 관리자나 고급 기술직, 기밀 유지 의무가 있는 직원에게만 적용된다"고 설명했다.

그러면서 회사 측에 약 69만 위안(약 1억 5000만원)을 배상하라고 판결을 받았다.

판결 결과가 알려지자 중국 온라인상에서는 다양한 반응이 이어졌다.

일부 네티즌은 "회사 입장도 이해는 간다. 사장이라면 나 역시 해고했을 것"이라며 "남편에게 영업 비밀이 전혀 전달되지 않았다고 믿기 어렵다"고 주장했다.

반면 다른 이용자는 "해고 자체는 가능하더라도 법에 따른 보상은 반드시 해야 한다"고 지적했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com