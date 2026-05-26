"수술 후 '그곳' 길이 절반으로 줄어"…70대 남성, 병원에 계란 투척

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[스포츠조선 장종호 기자] 70대 대만 남성이 인공 음경 삽입술을 받은 후 성기 길이가 짧아졌다며 병원을 상대로 소송을 제기했다.

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이후 법원에서 패소한 그는 앙심을 품고 병원에 계란을 던진 혐의로 경찰 조사를 받게 됐다.

ET투데이 등 현지 매체들에 따르면 대만 가오슝에 사는 74세 남성 A는 발기부전 치료를 위해 비뇨기과를 찾았고, 의료진으로부터 인공 음경 삽입 수술을 권유받았다. 수술 비용은 23만 5000대만달러(약 1100만원) 수준이었다.

수술 3개월 후 그는 성기 길이가 5.5㎝가량 짧아진 것을 알고 깜짝 놀랐다.

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그는 수술 전 성기 길이가 발기 시 18㎝, 평상시 12.5㎝였다고 주장했다.

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병원을 찾아 실제 측정한 결과 그의 주장처럼 12.5㎝로 줄어 있었다. 7개월 후 다른 병원에서 재측정했을 때는 9㎝까지 작아졌다.

그는 "큰돈을 들여 수술했는데 기대했던 효과는커녕 점점 짧아졌다"며 병원 측에 수술비 반환과 정신적 피해 보상 등을 요구하는 민사소송을 제기했다. 청구 금액은 총 53만 5000대만달러(약 2600만원)이었다.

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하지만 1심 재판부는 "수술로 인해 실제 길이가 줄어들었다는 점을 입증할 충분한 증거가 부족하다"며 원고 A의 패소 판결을 내렸다. 현재 민사 사건은 계속 심리 중인 것으로 전해졌다.

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분이 풀리지 않은 A는 지난 22일 자신이 수술받은 비뇨기과를 찾아 계란을 던졌고, 병원 측은 경찰에 신고했다.

이후 그는 25일 새벽 다시 병원을 찾아 출입문에 계란을 투척하며 분풀이를 한 것으로 조사됐다.

그는 범행 후 스스로 경찰서를 찾아 자수했다.

경찰은 협박 및 업무방해 등의 혐의로 A를 검찰에 송치할 예정이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com