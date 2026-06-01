GLP-1 계열 비만약 대중화…'근육 관리 도우미' 다양한 디지털 헬스케어 플랫폼 등장

GLP-1(글루카곤 유사 펩타이드-1) 계열을 중심으로 한 비만약 시장이 확대되면서, 국내에서도 투약자들이 늘고 있다.

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의약품 시장조사기관 아이큐비아(IQVIA)에 따르면 2021년 1436억원이던 국내 비만약 시장 규모는 2025년 8195억원으로 급팽창했다. 다이어트 목적뿐 아니라 심혈관 질환 위험 감소 등이 의학적으로 검증되면서 시장이 확대됐다는 분석이다. 또한 3040 직장인 남성들이 대거 처방 시장에 유입된 것도 시장 확대 배경으로 꼽힌다.

이에 따라 위고비와 마운자로 등 GLP-1 계열 치료제가 체중관리와 만성질환 치료 영역에서 대중화되는 추세다.

다만, 급격한 체중 감량이 근육 감소로 이어질 수 있다는 점에서 체중 뿐 아니라 근육량과 신체 활동 변화를 함께 관리하는 것이 필요하다는 지적이다.

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GLP-1 계열 치료제가 근육을 직접 축소시키는 것은 아니지만, 급격한 체중 감소와 식사량 감소로 인해 근육량 역시 줄어들 수 있는 것으로 알려져 있기 때문이다. 근육량 감소는 기초대사량 저하로 이어질 수 있고, 이는 투약 중단 시 요요 현상을 야기하는 주요 원인으로 거론된다. 이로 인해 국내외 제약사들이 '근육은 지키면서 지방만 빼는' 2세대 비만 치료제 개발에 나선 상황이고, 비만약을 복용하면서 근손실을 방지할 수 있는 식단과 근력운동에 대한 관심 또한 커졌다. 특히 디지털 헬스케어 시장에서 투약자들을 대상으로 한 다양한 관리 플랫폼들이 등장하고 있다.

◇식품의약품안전처 '디지털의료·건강지원기기' 1호로 등록된 삼성 헬스 기능. 사진제공=삼성전자

◇'갤럭시 워치런 @사파리' 참가자들. 사진제공=삼성전자

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삼성전자는 최근 미국 하버드 의과대학 부속 매사추세츠 종합병원(MGH)과 GLP-1 계열 치료제 복용 과정에서 나타나는 환자의 신체 변화를 갤럭시 워치로 추적·분석하는 공동 연구를 추진 중이라고 밝혔다.

삼성전자에 따르면, 이번 연구는 갤럭시 워치와 삼성 헬스가 제공하는 체성분, 활동량, 심박 등 일상 데이터를 활용해 GLP-1 치료 환자의 근손실 관리의 가능성을 탐색하는 데 초점을 맞춘다.

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이전부터 갤럭시 워치와 종합 건강 플랫폼인 삼성 헬스를 활용해 최종당화산물(AGEs) 등 디지털 헬스 연구를 지속해 온 매사추세츠 종합병원 당뇨병 센터는 웨어러블 기기의 체성분 측정 기능에 주목해 이번 공동 연구를 삼성전자에 먼저 제안한 것으로 알려졌다. 매사추세츠 종합병원 당뇨병 연구센터장 멜리사 풋먼 교수는 "많은 GLP-1 치료 환자들이 근육량 감소라는 흔한 부작용으로 어려움을 겪고 있으며, 이는 심혈관 질환 위험 증가와 기초대사량 저하를 초래해 향후 체중 재증가로 이어질 수 있다"고 밝혔다.

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이번 연구에는 ▲광학심박센서(PPG) ▲전기심박센서(ECG) ▲생체전기 임피던스 분석센서(BIA) 등 3가지 정밀 센서를 하나의 칩셋으로 통합한 바이오액티브 센서(BioActive Sensor)가 탑재된 갤럭시 워치8이 활용된다. 삼성전자는 지난 2021년 출시한 갤럭시 워치4부터 센서를 탑재해, 체성분·심박·혈압·심전도 등 다양한 건강 지표를 측정하고 모니터링 할 수 있도록 해왔다.

이번 연구는 체중 감량 약물 치료를 시작하는 성인 남녀 100명을 두 그룹으로 나눠 진행한다. 갤럭시 워치8을 착용해 ▲체성분 모니터링 ▲신체 활동 추적 ▲맞춤형 운동 가이드 등을 제공받는 실험군과 GLP-1 치료 지침만 따르는 표준 그룹의 체성분 변화를 정밀하게 추적해, 실험군이 표준 그룹 대비 근육량 보존 측면에서 유의미한 개선 효과를 보이는지 여부를 확인할 계획이다.

삼성전자의 갤럭시 워치8 시리즈 등에 탑재된 삼성 헬스의 주요 기능(심박수·혈중 산소·걸음 수 등)은 최근 식품의약품안전처의 '디지털의료·건강지원기기' 1호로 등록된 바 있다.

◇'노보핏케어'. 사진제공=한국 노보 노디스크제약

카카오헬스케어는 한국 노보 노디스크와 전략적 업무협약(MOU)을 체결하고, AI 기반 모바일 헬스케어 솔루션 '파스타' 앱 내에 위고비 처방 환자 지원 서비스 '노보핏케어'를 오픈했다. 주사법과 보관법, 증량 스케줄 등 투약 정보 제공은 물론, 투여 시간 알림 기능과 식이, 운동 가이드도 지원한다. 또한 식습관과 생활습관 개선을 돕는 콘텐츠를 연계해 스스로 건강 데이터를 관리할 수 있도록 했다.

비비드헬스에서 서비스 중인 '삐약'은 최근 누적 사용자 수 14만명을 돌파했다. 약 200만건 이상의 실제 투약-효과 데이터를 축적해, GLP-1 계열 비만치료제 사용자를 위한 투약부터 단약 후 관리까지 전 과정을 가이드한다. 체중 변화 추이를 한눈에 확인할 수 있으며, 가격 정보 등을 공유하는 커뮤니티도 활성화돼 있다.

업계 관계자는 "최근 급증한 비만약 복용자들의 근감소 예방에 대한 관심이 크다"면서, "피트니스 트렌드가 살을 빼기 위한 유산소에서 근육을 지키기 위한 근력 운동으로 이동한 가운데, 스마트워치 등 웨어러블 기기와 애플리케이션 등을 활용한 디지털 헬스케어가 주목받고 있다"고 전했다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com