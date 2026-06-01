장미로 가득 찬 에버랜드 "장미 축제 시작 10일 만에 20만명 찾아"

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에버랜드의 장미 축제가 한창이다. 애버랜드는 지난달 22일 '장미 축제'를 시작, 6월 21일까지 진행한다.

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1일 에버랜드에 따르면 장미축제가 진행되는 로즈가든의 장미 개화율은 90% 수준이다. 이번주 식재된 720품중의 장미의 대부분인 300만 만 송이가 개화 할 전망이다. 에버랜드는 올해 장미 축제를 유럽 클래식 호텔 정원 '호텔 로로티' 콘셉트으로 꾸몄다. 정돈된 유럽 정원 속 힐링을 중심으로 동화 속에 들어 온 듯 한 느낌에 초점을 맞췄다. 체험형 콘텐츠를 도입한 것도 특징이다. 장미 연구소 콘셉트의 체험 공간 '로즈 랩(Rose Lab)'에서는 에버로즈 4종의 은은한 향기를 시향지에 담아갈 수 있고, 로즈가든을 누비는 향기 딜리버리 집사 로봇 '로지'도 운영한다. 로지는 정해진 시간마다 로즈 랩부터 장미원 게이트, 장미성까지 로즈가든을 순회한다. 밤이 되면 가든 라이팅과 조명이 밝아져 야간 SNS 명소로 탈바꿈한다.

새로운 경험은 관람객 발길을 끌어 당기고 있다. 축제 시작 10일 만에 20만명이 찾았다는 게 에버랜드 관계자의 설명이다. 대표 먼저 에버랜드가 자체 개발한 장미 '에버로즈'를 다채롭게 경험할 수 있다.

에버랜드는 이번주 중 장미 만개 기간에 맞춰 장미 정원에서 매일 재즈 밴드 공연을 진행, 볼거리를 더한다. 3일에는 청년 아티스트들이 거리 공연을 펼치는 '청춘마이크' 공연이 진행되며 컨템포러리 서커스팀 '컨컨', 탭댄스팀 '라온탭댄스컴퍼니', 4인조 팝핑 퍼포먼스팀 'koreART(코리아트)', R&B 싱어송라이터 강예영 등 다양한 장르의 아티스트가 참여할 예정이다.

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에버랜드 관계자는 "향기로운 장미와 함께 낮부터 밤까지 이어지는 로맨틱한 감성을 마음껏 경험해보시길 바란다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com