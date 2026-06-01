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장미로 가득 찬 에버랜드 "장미 축제 시작 10일 만에 20만명 찾아"

장미로 가득 찬 에버랜드 "장미 축제 시작 10일 만에 20만명 찾아"

에버랜드의 장미 축제가 한창이다. 애버랜드는 지난달 22일 '장미 축제'를 시작, 6월 21일까지 진행한다.

1일 에버랜드에 따르면 장미축제가 진행되는 로즈가든의 장미 개화율은 90% 수준이다. 이번주 식재된 720품중의 장미의 대부분인 300만 만 송이가 개화 할 전망이다. 에버랜드는 올해 장미 축제를 유럽 클래식 호텔 정원 '호텔 로로티' 콘셉트으로 꾸몄다. 정돈된 유럽 정원 속 힐링을 중심으로 동화 속에 들어 온 듯 한 느낌에 초점을 맞췄다. 체험형 콘텐츠를 도입한 것도 특징이다. 장미 연구소 콘셉트의 체험 공간 '로즈 랩(Rose Lab)'에서는 에버로즈 4종의 은은한 향기를 시향지에 담아갈 수 있고, 로즈가든을 누비는 향기 딜리버리 집사 로봇 '로지'도 운영한다. 로지는 정해진 시간마다 로즈 랩부터 장미원 게이트, 장미성까지 로즈가든을 순회한다. 밤이 되면 가든 라이팅과 조명이 밝아져 야간 SNS 명소로 탈바꿈한다.

장미로 가득 찬 에버랜드 "장미 축제 시작 10일 만에 20만명 찾아"

새로운 경험은 관람객 발길을 끌어 당기고 있다. 축제 시작 10일 만에 20만명이 찾았다는 게 에버랜드 관계자의 설명이다. 대표 먼저 에버랜드가 자체 개발한 장미 '에버로즈'를 다채롭게 경험할 수 있다.

에버랜드는 이번주 중 장미 만개 기간에 맞춰 장미 정원에서 매일 재즈 밴드 공연을 진행, 볼거리를 더한다. 3일에는 청년 아티스트들이 거리 공연을 펼치는 '청춘마이크' 공연이 진행되며 컨템포러리 서커스팀 '컨컨', 탭댄스팀 '라온탭댄스컴퍼니', 4인조 팝핑 퍼포먼스팀 'koreART(코리아트)', R&B 싱어송라이터 강예영 등 다양한 장르의 아티스트가 참여할 예정이다.

에버랜드 관계자는 "향기로운 장미와 함께 낮부터 밤까지 이어지는 로맨틱한 감성을 마음껏 경험해보시길 바란다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com

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