현대차, 이경규와 월드컵 응원 프로젝트 '차박원정대' 공개

차박원정대의 원정대장 이경규가 아이오닉6 앞에서 대화하고 있는 모습. 사진제공=현대차그룹

축구 국가대표팀 주장인 손흥민 선수가 아이오닉9 앞에서 기념 촬영하고 있는 모습. 사진제공=현대차그룹

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현대자동차가 방송인 이경규와 함께하는 디지털 콘텐츠 '차박원정대 with 현대자동차'를 공개한다고 1일 밝혔다.

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'차박원정대'는 축구에 대한 남다른 애정을 가진 이경규를 중심으로 은퇴한 축구선수와 유소년 선수, 현대차 시승 이벤트를 통해 선발된 고객 등 총 11명이 대한민국 축구 국가대표팀을 응원하며 2026 북중미 월드컵 현장을 향하는 여정을 담은 시리즈 콘텐츠다.

이번 콘텐츠는 현대차의 월드컵 캠페인 '미래는 지금 여기서부터(Next Starts Now)'의 일환으로 제작됐다. 현대차는 국가대표팀 응원과 함께 미래를 향한 도전 정신과 비전을 전달한다는 계획이다.

콘텐츠는 총 5편으로 구성되며, 이날 오후 6시 첫 번째 영상이 공개된다. 이경규 유튜브 채널을 통해 순차적으로 공개되며 현대차 유튜브 채널에서는 주요 장면을 숏폼 형태로 선보인다.

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첫 번째 영상은 원정대 출범 과정을 중심으로 캠페인 메시지와 국가대표팀을 향한 응원 메시지를 담았다. 이후 발대식과 대표팀 경기 관람 등 월드컵 현장의 분위기를 전하는 콘텐츠도 공개될 예정이다.

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특히 현대차 글로벌 브랜드 앰배서더인 손흥민과의 인터뷰도 예정됐다. 손흥민은 국가대표팀 주장으로서 월드컵에 임하는 각오와 유소년 선수들을 향한 응원 메시지를 전할 계획이다.

한편 현대차는 1999년부터 FIFA 월드컵과 대한민국 축구 국가대표팀을 후원해 왔으며, 다양한 고객 참여형 프로그램과 디지털 콘텐츠를 통해 축구 팬들과의 소통을 확대해 나갈 방침이다.

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문지연 기자 lunamoon@sportschosun.com