GS글로벌, 임직원과 함께 현충원 묘역 정화 및 보육시설 봉사

제공=GS글로벌

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GS글로벌이 6월 호국보훈의 달을 맞아 사회공헌 활동을 펼쳤다고 1일 밝혔다.

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지난달 27일 국립서울현충원을 찾아 묘역 정화 및 환경미화 봉사활동을 진행했다.

이날 봉사에는 김성원 대표와 임직원 40여 명이 참여해 현충탑 참배 후 묘비 닦기, 잡초 제거, 주변 환경 정리 등을 실시하며 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기렸다.

제공=GS글로벌

이어 지난달 29일에는 평택시 소재 영유아 보육시설 '야곱의 집'을 방문해 봉사활동을 이어갔다.

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임직원들은 아동들과 점심식사를 함께하며 정서적 교류를 나누고, 시설 주변 플로깅 활동과 창문 블라인드 설치 등 환경 개선 작업을 진행했다.

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CEO와 임직원이 직접 참여하는 현장 중심의 사회공헌 활동을 지속하며 나눔의 가치를 실천하는 '참여형 활동'이라는 점에서 큰 의미를 지닌다.

GS글로벌 관계자는 "호국보훈 묘역 정화와 보육 지원 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다"며 "앞으로도 국가와 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.

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이 외에도 다문화가정 유소년 축구교실 후원, 평택 사업장 내 소외계층 후원, 고교 장학금 전달 등 다양한 ESG 활동을 전개하고 있다.