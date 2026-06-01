GS글로벌, 임직원과 함께 현충원 묘역 정화 및 보육시설 봉사

GS글로벌이 6월 호국보훈의 달을 맞아 사회공헌 활동을 펼쳤다고 1일 밝혔다.
지난달 27일 국립서울현충원을 찾아 묘역 정화 및 환경미화 봉사활동을 진행했다.
이날 봉사에는 김성원 대표와 임직원 40여 명이 참여해 현충탑 참배 후 묘비 닦기, 잡초 제거, 주변 환경 정리 등을 실시하며 순국선열과 호국영령의 희생정신을 기렸다.
이어 지난달 29일에는 평택시 소재 영유아 보육시설 '야곱의 집'을 방문해 봉사활동을 이어갔다.
임직원들은 아동들과 점심식사를 함께하며 정서적 교류를 나누고, 시설 주변 플로깅 활동과 창문 블라인드 설치 등 환경 개선 작업을 진행했다.
CEO와 임직원이 직접 참여하는 현장 중심의 사회공헌 활동을 지속하며 나눔의 가치를 실천하는 '참여형 활동'이라는 점에서 큰 의미를 지닌다.
GS글로벌 관계자는 "호국보훈 묘역 정화와 보육 지원 활동을 통해 기업의 사회적 책임을 실천하고 있다"며 "앞으로도 국가와 지역사회에 실질적인 도움이 되는 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.
이 외에도 다문화가정 유소년 축구교실 후원, 평택 사업장 내 소외계층 후원, 고교 장학금 전달 등 다양한 ESG 활동을 전개하고 있다.