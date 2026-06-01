부천세종병원, 10개 소아심장 전문 클리닉 운영…전문의 40명 투입

[스포츠조선 장종호 기자] 부천세종병원은 소아심장 치료 역량을 극대화하고자 9가지 소아심장 전문 클리닉을 신규 출범한다고 밝혔다. 이를 위해 40명의 전문의가 역량을 모은다.

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신규 출범하는 소아심장 클리닉은 ▲태아 심장병 ▲복잡 선천성 심장병 ▲선천성 심장병 중재 시술 ▲소아 및 선천성 심장병 심부전 ▲가와사키병 ▲희귀유전자 ▲소아 및 선천성 심장병 부정맥 ▲최소침습수술 ▲소아 및 선천성 심장병 폐동맥 고혈압 등 모두 9가지다.

기존 운영 중인 성인 선천성 심장병 클리닉(GUCH 클리닉)까지 합하면 총 10가지 소아심장 전문 클리닉 운영이다.

이번 클리닉 운영 확대는 기존 소아청소년과, 소아흉부외과 등의 진료과에서 다루던 소아심장 치료 분야를 더욱 세분화해 전문성·치료 역량을 극대화하기 위함이다.

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10가지 소아심장 클리닉에는 부천세종병원의 심장내과, 소아청소년과, 심장혈관흉부외과, 영상의학과, 진단검사의학과 소속 40명의 전문의가 집중 배치된다.

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각 진료과 전문의들은 적재적소에서 긴밀히 협력하며 진단부터 치료, 관리까지 최선의 소아심장 클리닉 효과를 낸다는 방침이다.

부천세종병원 장소익 진료부장(소아청소년과)은 "부천세종병원은 국내 유일 심장전문병원이라는 타이틀에 걸맞게 40년이 넘도록 특히 소아심장 치료 부문에서 대한민국의 선봉 역할을 해 왔다"며 "기존 GUCH 클리닉에 신규 9개 클리닉을 더해 총 10가지 소아심장 전문 클리닉을 운영함으로써, 더욱 전문적이고 효과적인 의료서비스를 제공할 수 있을 것으로 기대한다"고 말했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com