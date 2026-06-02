대한모발학회 회장에 분당서울대병원 허창훈 교수…"중증 원형탈모 환자 지원 강화"

[스포츠조선 장종호 기자] 제12대 대한모발학회 회장에 분당서울대병원 피부과 허창훈 교수가 취임했다. 임기는 2년이다.

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대한모발학회는 1998년 창립된 국내 대표 모발학 학술단체로, 탈모를 비롯한 모발질환의 진료·교육·연구를 선도해왔다. 탈모 검진, 대국민 탈모 캠페인 등 국내 활동뿐 아니라 국제모발연구학회연맹의 창립 멤버로서 외국 석학들과의 학술·인적교류를 지속하며 모발학 발전에 앞장서고 있다.

허창훈 교수는 지난 20여 년간 모발 분야에서 전문성을 높이 평가받아 온 세계적 권위자로, 모발학계 내 한국의 위상과 영향력을 높이는 데 중추적 역할을 수행해왔다. 최근에는 지난 28~31일 서울 코엑스에서 열린 세계모발학회에서 행사 전반을 기획하고 재정·홍보를 담당하는 공동대회장으로 활약하는 등 모발학에 공헌한 업적을 인정받아 회장직에 취임하게 됐다.

그는 임기 동안 주요 목표로 ▲국제적인 교류 활동 ▲최신 기술에 대한 임상연구 확대 ▲중증 원형탈모 환자에 대한 지원 강화를 꼽았다.

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글로벌 네트워크와 공동연구를 기반으로 모발질환 치료의 질을 개선하고, 중증 원형탈모 치료 신약이 출시되었음에도 경제적 부담이나 나이 제한으로 치료를 받지 못하는 환자들의 치료 접근성을 높이기 위한 방안을 모색해 나갈 계획이다.

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허창훈 교수는 "이번 세계모발학회를 통해 모발연구 분야에서 우리나라가 핵심적인 경쟁력을 갖추고 있음을 다시 실감했다"며, "국내에서 개발되는 신약과 신기술을 전 세계에 널리 알려 한국이 모발연구의 중심국으로 자리매김할 수 있도록 최선을 다할 것"이라고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com