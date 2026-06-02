유명 여배우 대만서 성매매 발각 '충격'…'국보급 자연미인'으로 불려

사진출처=SNS, ET투데이

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 유명 성인영화(AV) 여배우가 대만에서 성매매에 나섰다가 적발돼 조사를 받고 있다.

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대만 매체 ET투데이에 따르면 타이베이시 경찰은 성매매 특별 단속을 벌이던 중 한 호텔에서 성매매 정황을 포착했다.

현장 잠복 수사에 나선 경찰은 일본 국적 여성이 홀로 객실에 들어가는 모습을 확인한 후 급습했다.

당시 영상을 보면 미니스커트 차림의 여성은 침대 가장자리에 앉아 있었으며, 명품 가방을 끌어안은 채 긴장한 모습을 보였다. 체포 과정에서는 눈물을 보이기도 한 것으로 알려졌다.

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방에 함께 있던 남성도 체포해 조사를 벌였다. 조사 과정에서 두 사람 모두 객실 안에서 성매매가 이뤄졌다고 진술한 것으로 전해졌다. 또한 경찰은 여성을 차로 태워다 준 다른 남성을 성매매 알선 혐의로 체포했다.

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그는 경찰 조사에서 일본인 여성을 호텔까지 태워다 주고 고객과의 만남을 주선한 사실을 인정했다.

경찰은 이번 사건이 성매매 알선 조직과 연계됐을 가능성이 있다고 보고 윗선을 추적하고 있다.

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한편 체포된 일본인 여성의 신원도 드러났다.

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여성은 일본 성인영화 업계에서 유명한 AV 여배우인 것으로 알려졌다.

일본 후쿠시마현 출신으로 지난 2024년 AV 업계에 데뷔했으며, 170㎝ 큰 키에 볼륨감 있는 몸매로 '국보급 자연미인'이란 별칭을 얻기도 했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com