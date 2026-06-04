고윤정, 젝시믹스 모델 발탁…해외시장 팬덤 공략

◇젝시믹스 모델로 발탁된 고윤정. 사진제공=젝시믹스

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'대세 배우' 고윤정이 젝시믹스(XEXYMIX)의 새로운 공식 모델로 발탁됐다.

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글로벌 시장 공략에 전사적 역량을 집중하고 있는 젝시믹스는 고윤정의 높은 글로벌 인지도를 전면에 내세워 아시아 전역으로 애슬레저 시장을 확대해 나갈 구상이다.

고윤정은 디즈니플러스, 넷플릭스 등 글로벌 OTT 플랫폼을 통해 아시아 전역에서 'K-콘텐츠 아이콘'으로 자리매김했다.

젝시믹스는 고윤정의 세련된 비주얼과 당당하고 에너제틱한 이미지가 브랜드가 추구하는 스타일리시한 퍼포먼스 및 웰니스 라이프스타일과 완벽하게 부합해 모델로 선정하게 됐다고 배경을 설명했다.

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이번 모델 발탁은 단순한 국내 시장에서의 인지도를 높이는 단기성 마케팅을 넘어, 젝시믹스의 해외 시장 영토 확장을 가속화하는 핵심 전략이다.

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이미 견고한 현지 인프라를 구축한 일본·대만은 물론, 급성장 중인 중국과 인도네시아 시장에서 고윤정의 두터운 현지 팬층을 바탕으로 압도적인 매출 모멘텀으로 전환할 계획이다.

끊임없이 도전하는 배우 고윤정의 진정성 있는 모습을 전면에 내세워 브랜드 철학을 담은 새로운 캠페인 'XEXYMIX: UNDEFINE(나를 한 가지로 정의하지 마세요)'는 4일 오후 5시 젝시믹스 홈페이지 및 공식 SNS 채널을 통해 전격 공개된다.

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젝시믹스 관계자는 "글로벌 K-콘텐츠의 중심에 선 배우 고윤정 씨와 함께 해외 시장에서의 독보적인 브랜드 입지를 한층 더 공고히 다져나갈 것이다"며, "이번 캠페인을 계기로 글로벌 마케팅과 해외 매출 확장에 박차를 가해, 외형 성장은 물론 내실을 모두 잡은 견고한 이익 모멘텀을 확실하게 증명해 내겠다"고 밝혔다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com