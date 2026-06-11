임산부 출산 몰래 촬영한 의사 '덜미'…여고생 치마 속 찍다가 들통

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[스포츠조선 장종호 기자] 일본의 한 전직 전공의가 수술실에서 임산부의 출산 과정을 몰래 촬영한 혐의로 검찰에 송치됐다.

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해당 의사는 "연구 목적이었다"고 주장했지만, 경찰은 성적 목적 불법 촬영 혐의를 적용했다.

요미우리 신문 등 일본 매체들에 따르면 오사카 경찰은 10일 시가현 소재 병원에서 근무했던 전직 의사 A(26)를 성적 촬영 처벌법 위반 혐의로 검찰에 송치하기로 했다고 밝혔다.

수사당국에 따르면 A는 지난해 8월 연수 과정 중 방문한 다른 병원 수술실에서 손목시계 형태의 초소형 카메라를 이용해 임산부의 진통 및 출산 장면을 몰래 촬영한 혐의를 받고 있다. 피해 여성은 당시 촬영 사실을 인지하지 못했던 것으로 전해졌다.

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A는 경찰 조사에서 "출산 중 모습을 촬영한 것은 연구 목적이었다"고 항변했다. 하지만 경찰은 의료 연구 명목으로 보기 어렵다고 판단, 성적인 목적의 불법 촬영 혐의를 적용했다.

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이번 사건은 다른 불법 촬영 혐의를 수사하는 과정에서 드러났다.

경찰은 올해 2월 일본 오사카시 기타구의 한 상업시설에서 여고생 치마 속을 촬영하려 한 혐의로 A를 체포했다. 이후 자택 및 소지품 조사 과정에서 카메라에 임산부 영상이 저장된 사실이 확인된 것으로 알려졌다.

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수사 과정에서 A는 지난해 봄부터 상업시설과 방송국 등지에서 약 100건가량 불법 촬영을 했다는 취지의 진술도 한 것으로 전해졌다.

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A가 근무했던 병원 측은 체포 이후 그가 자진 퇴사했다고 밝혔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com