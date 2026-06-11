요아정, 투모로우바이투게더 콜라보 '신메뉴 3종' 선보여

Advertisement

Advertisement

요아정이 투모로우바이투게더와 협업한 신메뉴 3종을 출시한다고 11일 밝혔다. 투모로우바이투게더는 요야정의 글로벌 모델로 활동 중이다. 신메뉴는 요아정의 캠페인 슬로건인 '우리를 사랑하는 방식(Stay HIP. Love yourself)'을 반영한 'Stay HIP' 시리즈로 선보인다.

Advertisement

요아정에 따르면 신메뉴 3종은 12일 출시되며 건강, 개성, 프리미엄을 콘셈트로 신선한 생과일과 다양한 토핑을 활용할 수 있도록 한 게 특징이다. 'Health(건강)의 정석'은 저당 요거트 아이스크림을 베이스로 저당 그래놀라와 제철 생과일, 벌집꿀, 아몬드가 주 재료다. 'Individuality(개성)의 정석'은 딸기 우유 초코쉘과 생과일, 레인보우팝, 딸기팝팝, 후르트링토핑을 조합해 다채로운 색감과 톡톡 튀는 식감을 구현했다. 'Premium(프리미엄)의 정석'은 골드망고와 망고초코쉘, 망고 팝핑보바를 중심으로 치즈큐브와벌집꿀을 더했다.

요아정은 신메뉴 3종 출시를 기념해 프로모션도 진행한다. 신메뉴를 주문하는 고객에게는 한정 수량으로 제작된 '투모로우바이투게더 요거트 아이스크림 컵홀더'를 증정할 예정이다.

요아정 관계자는 "신메뉴는 투모로우바이투게더의 앨범 컬러와 요아정의 가치를 담아 기획한 메뉴"라며 "투모로우바이투게더와 다양한 이벤트 및 굿즈 프로모션을 선보일 계획"이라고 말했다.

Advertisement

김세형 기자 fax123@sportschosun.com