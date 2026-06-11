'오천만의 팀플레이'…24년간 '축구 국가대표팀 공식 파트너' 교보생명, 응원 캠페인 영상 공개

◇축구 국가대표팀 공식 파트너 교보생명이 응원 캠페인 영상 '오천만의 팀플레이'를 공개했다.이미지 제공=교보생명

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'2026 FIFA 북중미 월드컵' 개막을 맞아 24년간 축구 국가대표팀의 공식 파트너로 함께한 교보생명이 공식 유튜브 채널을 통해 월드컵 캠페인 영상 '오천만의 팀플레이'를 전격 공개했다.

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'오천만의 팀플레이'에서는 선수들 뒤에서 묵묵히 헌신하는 영양사, 의무트레이너, 잔디 담당관 등 그라운드 밖 숨은 주역들을 감동적으로 조명한다. 이어 "대한민국 축구는 오천만이 함께하는 팀플레이니까"라는 내레이션과 함께 손흥민 선수의 역동적인 플레이와 전 국민의 뜨거운 함성이 화면 가득 펼쳐진다. 특히 후반부에는 2002년부터 이어온 교보생명의 역대 후원 유니폼들이 나열되며 "2026년에도 교보생명이 대한민국 축구와 함께합니다"라는 카피를 보여준다.

2002년 한일 월드컵 당시 보험업계에서 유일하게 대한민국 축구 국가대표팀의 공식 파트너사로 참여한 교보생명은 이번 북중미 월드컵까지 7번의 월드컵 무대를 거치는 동안 한결같이 자리를 지키며, 2002년 아시아 국가 최초 월드컵 4강 쾌거, 2010년과 2022년 두 차례 16강 진출 등 영광의 순간을 함께해 왔다.

또한 2002년 월드컵이 끝난 뒤 4강의 기적을 이뤄낸 태극전사와 코칭스태프에게 감사의 뜻을 담아 종신보험에 가입시켜 준 바 있다. 이후 세상을 떠난 핌 베어벡 전 수석코치와 유상철 전 감독 유족들에게 사망보험금으로 전달되면서, 역경 극복을 돕는 사회 안전망으로서 생명보험의 가치를 자연스럽게 전파하는 계기가 됐다.

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한편 교보생명은 오는 21일까지 홈페이지·통합앱·뉴스룸 내 이벤트 페이지에서 '오천만의 팀플레이' 응원 댓글 이벤트를 진행한다. 교보생명 유튜브 캠페인 영상을 시청하고 축구 대표팀을 향한 응원과 격려의 댓글을 남기면 추첨을 통해 국가대표 공식 유니폼, 치킨 세트 등 경품을 제공한다.

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또한 뉴미디어 트렌드에 발맞춰 축구 인플루언서 유튜브 채널 '이거해조 원희형'과 손잡고 특별 제작한 영상 콘텐츠도 선보였다. 전 국가대표 조원희 선수가 송종국, 이근호 등 한국 축구 레전드 선수들과 일대일 축구 대결을 펼치는 포맷으로, 이를 통해 적립된 기부금은 초록우산에 전달돼 보호아동을 돕는 데 쓰인다.

김소형 기자 compact@sportschosun.com