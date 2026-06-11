"시험 망칠까 봐" 피임약 먹는 여학생들…사과식초·망고 등으로 늦추기도

자료사진 출처=언스플래쉬

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 대학입학시험인 '가오카오(高考)' 기간 생리를 늦추기 위해 여학생들이 피임약은 물론 식이요법까지 동원한 것으로 알려져 눈길을 끌고 있다.

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홍콩 매체 사우스차이나모닝포스트에 따르면 지난 7일부터 10일까지 중국에서는 전국 대학입학시험인 가오카오가 실시됐다.

가오카오는 중국 고등학생 대부분이 응시하는 국가 단위 시험으로, 대학 진학은 물론 향후 직업과 사회적 기회에까지 큰 영향을 미치는 시험으로 여겨진다.

중국 통계에 따르면 최근 중등교육 학생 가운데 여학생 비율은 절반 수준이다. 이 가운데 상당수 여학생은 시험 기간과 생리 주기가 겹칠 가능성이 있다. 산부인과 분야 인플루언서 '류청러우'는 전체 여성 수험생 중 약 30%가 가오카오 기간 생리를 겪을 수 있다고 추정했다.

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이에 일부 여학생들은 시험 집중력 저하나 생리통 등을 우려해 생리 시기를 늦추는 방법을 찾고 있다.

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중국 SNS에서는 사과식초를 마시거나 망고·블루베리·두리안 등을 섭취하면 생리를 미룰 수 있다는 민간요법 경험담이 공유됐다.

한 여학생은 "시험 2주 전부터 마지막 시험일까지 매일 사과식초 한 잔을 마셨고 실제로 생리를 늦출 수 있었다"며 "생리 기간에는 문제 해결 능력이 떨어진다고 느낀다. 시험만큼은 아무 문제 없이 치르고 싶었다"고 털어놨다.

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다만 가장 효과적인 방법으로는 단기 피임약 복용이 꼽힌다. 일부 수험생들은 부작용 우려에도 불구하고 시험 성적에 대한 압박 때문에 복용을 선택한 것으로 나타났다.

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많은 여성들은 "단기 피임약은 산부인과 질환 치료에도 사용된다"며 "건강에 큰 해를 끼치지 않으니 시험에 집중하라"고 격려했다.

그러나 모든 사례가 긍정적인 것은 아니었다. 심한 생리통을 겪는 한 여학생은 가오카오 한 달 전부터 피임약을 복용했지만, 호르몬 변화로 심한 두통을 겪어 오히려 시험 컨디션이 악화됐다고 전했다. 그녀는 실제 시험 점수가 평소 모의고사 평균보다 약 40점 낮았다고 주장했다.

산부인과 전문가들도 시험 등 특별한 일정에 맞춰 생리를 조절할 필요가 있을 경우 단기 피임약을 활용할 수 있다고 조언한다. 다만 갑작스러운 부작용을 줄이기 위해서는 최소 2~3개월 전부터 의료진 상담을 거쳐 생리 주기를 조정하는 것이 바람직하다고 설명한다.

한편 올해 중국 가오카오 응시자는 약 1290만 명으로 집계됐다. 지난해 1335만 명보다는 소폭 줄었지만, 10년 전과 비교하면 약 25% 증가한 수치다. 중국에서는 단 1점 차이로 수백 명의 순위가 갈릴 정도로 경쟁이 치열해 수험생 부담이 매우 큰 것으로 알려져 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com