GKL장애인펜싱팀 '춘계 전국장애인펜싱선수권대회' 참가 6개 메달 획득

◇GKL장애인 펜싱팀의 박천희 선수가 전남의 최석기 선수를 상대로 경기를 펼치고 있다.

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GKL장애인펜?箸응 지난 10일부터 12일까지 홍성군에서 진행된 '2026 춘계 전국장애인펜싱선수권대회'에 참가, 우수한 성적을 거뒀다. 춘계전국장애인펜싱선수권대회는 대한장애인펜싱협회가 주최·주관하는 대회로 전국 각 시도에서 총 42명(남35, 여7)의 선수가 참가했다.

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15일 그랜드코리아레저에 따르면 춘계 전국장애인펜싱선수권대회에서 GKL 소속 선수는 총 6개의 메달을 획득했다. 심재훈 선수(카테고리 A)는 에페와 사브르 종목에서 각각 금메달을 획득했고, 플뢰레 종목에서 은메달을 획득했다. 박천희 선수는 카테고리 C로 출전한 플뢰레와 에페 종목에서 각각 금메달을 획득했고, 카테고리 B로 출전한 사브르 종목에서 은메달을 획득했다. GKL장애인펜싱팀은 지난 2016년 5월, 장애인 체육 육성을 통한 국가의 위상 제고 및 장애인들의 건강한 체육 환경 조성을 목적으로 창단됐다.

윤두현 GKL 사장은 "공기업으로서 장애인 스포츠의 대중적 인지도 확대를 위해 노력하겠다"고 말했다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com