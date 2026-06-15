진환경 전환 앞장 레드캡투어, SBTi 온실가스 감축 목표 승인

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레드캡투어가 친환경 전략을 바탕으로 ESG경영 강화에 나선다. 여행업계는 탄소절감을 위해 항공 운항 효율화·대체연료·상쇄(CORSIA) 같은 제도와 숙박·교통·상품·서비스의 저탄소 전환을 추진 중이다.국내 여행업계에서 탄소절감과 관련해 공식적으로 노력을 인정 받은 것은 레드캡투어가 처음이다.

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15일 레드캡투어에 따르면 최근 국내 여행업계 최초로 과학 기반 감축 목표 이니셔티브(SBTi)의 '호텔, 레스토랑, 레저 및 관광 서비스' 부문에서 온실가스 감축 목표 승인을 획득했다. SBTi는 탄소정보공개프로젝트(CDP), 유엔글로벌콤팩트(UNGC) 등이 공동 설립한 기구다. 파리기후변화협정에 기반해 기업의 온실가스 감축목표를 과학적으로 검증한다. 레드캡투어는 2023년을 기준 연도로 해 2033년까지 Scope 1·2 배출량을 54.6% 감축하는 목표를 공식화했다. Scope 1·2는 사업 운영 과정에서 직접 발생하거나 전력 사용 등으로 인해 간접적으로 발생하는 배출량을 뜻한다. 같은 기간 내 연료 및 에너지 관련 활동, 상류 운송 및 유통, 판매 제품 사용 등으로 발생하는 기타 간접 배출량인 Scope 3 배출량을 32.5% 감축하는 목표도 함께 승인받았다. 레드캡투어는 온실가스 감축 목표의 객관성을 높이기 위해 지난해 10월 SBTi에 가입해 감축 목표치를 제출한 바 있다.

레드캡투어는 사업장 운영부터 고객의 서비스 이용까지 전 과정에서 발생하는 온실가스 배출량 산정 프로세스를 지속적으로 정교화해 나갈 계획이다.

김세형 기자 fax123@sportschosun.com