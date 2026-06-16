"선수들 땅을 치고 울었다"…사이클 대회 도중 노인 '난입', 줄줄이 쓰러져

사진출처=뉴욕포스트

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[스포츠조선 장종호 기자] 사이클 대회 코스에 노인이 탄 전동 스쿠터가 진입, 선수 여러 명이 연쇄 충돌하는 사고가 발생했다.

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뉴욕포스트 등 외신들에 따르면 지난 14일(현지시각) 독일 자를란트주에서 열린 국제 청소년 도로 사이클 대회 '자를란트 트로페오 주니어스' 에 참가한 100여 명의 선수들이 시골 도로 구간을 질주하던 중 예상치 못한 장애물을 맞닥뜨렸다.

현장 영상을 보면 관중 구역에 있던 한 고령 여성이 이동 보조용 전동 스쿠터를 탄 채 서서히 도로 안쪽으로 진입했다.

선두권 일부 선수는 가까스로 방향을 틀어 피했지만, 뒤따르던 선수가 스쿠터와 충돌하며 공중으로 튕겨 나갔다. 이후 뒤 선수들까지 잇따라 넘어지며 최소 5명 이상이 도로 위에 쓰러졌다.

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사고에 휘말린 네덜란드 출신 선수 폴 브리스만은 SNS를 통해 "매우 심각해 보이는 사고였지만 비교적 큰 부상 없이 지나갈 수 있었다"고 밝혔다. 그는 "어떻게 이런 일이 발생할 수 있는지 말을 잃었다"며 "힘들게 준비한 경기인데 물거품이 됐다"고 토로했다.

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현지 매체에 따르면 사고로 넘어진 선수들은 병원 치료를 받았지만 다행히 중상자는 없는 것으로 전해졌다.

해당 영상을 공유한 관계자는 "이 정도 속도에서 도로 안으로 단 한 걸음만 들어와도 심각한 결과를 초래할 수 있다"고 지적했다.

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한편 이번 대회에서는 노르웨이의 신드레 오르홀름 뢴세트(18)가 우승했으며, 네덜란드의 스플린터 반트 호프(17)와 독일의 엘리아스 반델(18)이 각각 2위와 3위를 차지했다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com