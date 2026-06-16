요아정, 무신사 무진장 블랙프라이데 참여…메가스토어 성수서 팝업 운영

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요아정이 무신사의 '무진장 블랙프라이데이'에 참여한다. 메가스토어 성수 팝업스토어 운영과 함께 대규모 쿠폰 프로모션 등을 진행할 예정이다.

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요아정은 지난해 노희영 브랜드 컨설턴트와 협업한 제주 팝업스토어 '요아정 in jeju'를 선보이는 등 브랜드 경쟁력 확대를 위해 다양한 활동을 진행하고 있다. 보이그룹 투모로우바이투게더를 브랜드 공식 글로벌 모델로 발탁한 것도 이같은 맥락이다.

16일 요아정에 따르면 6월 24일까지 무진장 플랙프라이데이 참여에 따른 메가스토어 성수의 팝업 스토어를 운영한다. 팝업 현장에서는 무신사의 '무진장 럭키드로우'를 통해 요아정 경품에 당첨된 고객에게 시그니처 메뉴를 무료로 제공한다. 제공 메뉴는 즐겁게 건강을 관리하는 헬시플레저 트렌드를 반영한 저당시리즈 2종에 요아정의 시그니처인 '오리지널 벌집꿀'을 올린 '저당 토마토 요거트 아이스크림'과 멜론쉘 토핑을 더한 '저당 요거트 아이스크림'으로 구성, 이중 1종이 랜덤으로 증정된다.

요아정은 팝업스토어 운영과 함께 무신사 스토어 회원을 대상으로 '10만 장 규모의 요아정 쿠폰' 프로모션도 진행한다. 무신사 앱 회원은 '무진장 블랙프라이데이' 이벤트 페이지를 통해 총 10만 장의 요아정 쿠폰을 선착순으로 발급받을 수 있다. 쿠폰은 프리미엄 생망고 빙수, 빠삭 리치초코 두바이의 정석 메뉴 교환권을 비롯해 1만 원권, 5000원권, 3000원권 등 금액 쿠폰으로 구성되며 랜덤으로 제공된다. 이밖에 요아정 회원에게는 무신사 상반기 최대 행사인 '무신사 무진장'에서 사용할 수 있는 '무신사 20% 할인 쿠폰'도 함께 제공된다.

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요아정 관계자는 "브랜드 경험을 확장할 수 있는 협업을 지속적으로 이어가겠다"고 말했다.

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김세형 기자 fax123@sportschosun.com