연인과 결별한 여가수 공연 중 눈물 '펑펑'…3년 교제 끝에 "친구 사이"

사진출처=인스타그램

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[스포츠조선 장종호 기자] 최근 연인과 결별한 세계적인 팝스타 아리아나 그란데(32)가 공연 중 무대에서 눈물을 쏟았다.

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미국 연예 매체 페이지식스에 따르면 지난 13일(현지시각) 미국 LA 크립토닷컴 아레나에서 열린 '이터널 선샤인(Eternal Sunshine) 투어' 공연 중 객석의 뜨거운 응원에 눈시울을 붉혔다.

그녀는 무대에서 "7년 만에 여러분 앞에 섰는데 그 시간 동안 항상 내 곁을 지켜주고 응원해 줘 감사하다"고 말했다.

감정이 북받친 그녀는 "나는 별자리가 '게자리'라 이런 일이 생긴다"며 농담 섞인 말로 분위기를 누그러뜨리기도 했다. 이후에도 팬들의 환호가 이어지자 "오랜 시간 동안 늘 안전하고 따뜻한 존재가 되어줘 고맙다"며 눈물을 감추지 못했다.

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또한 그녀는 콘택트렌즈를 착용하고 투어를 도는 것은 이번이 처음이라며 "이제야 처음으로 여러분을 제대로 보는 느낌"이라고 농담을 던져 웃음을 자아내기도 했다.

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이번 눈물은 최근 결별 소식 이후 나온 반응이라는 점에서 더욱 주목받고 있다.

현지 매체들에 따르면 그란데는 약 3년간 교제한 가수 겸 배우 에단 슬레이터(34)와 수개월 전 결별한 것으로 전해진다.

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다만 두 사람은 현재 친구 관계를 유지 중인 것으로 전해졌다.

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둘은 지난 2022년 영화 '위키드'를 통해 처음 만났다. 당시 그란데는 전 남편인 달튼 고메즈와 결혼 생활 중이었고, 슬레이터 역시 전 부인 릴리 제이와 혼인 관계였다. 이후 두 사람은 각자의 이혼 절차를 거친 뒤 공개 연애를 이어왔다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com