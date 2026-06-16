빕스, 박은영 셰프와 함께한 여름 미식 테이블 공개

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CJ푸드빌이 운영하는 빕스가 셰프 박은영과 협업한 여름 신메뉴 'Catch the SUMMER TASTE'를 15일 출시했다. 빕스의 시그니처 메뉴에 박은영 셰프의 독창적인 레시피와 감각을 더해, 오직 빕스에서만 만나볼 수 있는 특별한 여름 미식을 선보인다.

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먼저 박은영 셰프의 또 다른 자아인 'Amy Park(에이미 팍)' 고유의 터치가 녹아든 이색적인 메뉴들을 준비했다. 셰프 특제 차슈 소스로 글레이즈한 빕스 시그니처 립에 청귤 치미추리 소스로 상큼함을 더한 'Amy Park's 차슈 글레이즈드 바비큐 립'과 바삭한 새우튀김에 셰프의 시그니처인 바나나 크림소스로 고소함과 달콤함을 살린 'Amy Park's 바나나크림 프라이드 슈림프'를 선보인다. 겉은 바삭하고 속은 탱글한 아귀살 튀김에 블랙빈 소스를 곁들인 'Amy Park's 블랙빈 몽크피쉬', 여름 채소와 독창적인 머스터드 소스를 더한 'Amy Park's 머스터드 치킨 샐러드'도 마련했다.

여름의 계절감을 담은 신메뉴 라인업도 풍성하게 선보인다. 시원하고 아삭한 식감이 돋보이는 '크러쉬드 큐컴버 샐러드', 달콤한 천도복숭아가 포인트인 '피치 리코타 샐러드', 바지락의 깊은 감칠맛과 알싸한 매콤함을 더한 '상하이 바지락 파스타' 등 여름철 입맛을 돋울 메뉴를 선보인다.

한편 빕스는 지난 12일 '빕스X박은영 셰프 썸머 갈라 디너' 행사를 진행했다. 이날 박은영 셰프와 빕스가 함께한 메뉴 개발 스토리를 소개하고, 공식 출시 전 박은영 셰프 콜라보 메뉴를 맛보는 시간이 이어졌다. 빕스 VIP 및 캐치테이블 고객을 대상으로 진행된 초청 이벤트에는 수많은 지원자가 몰렸다.

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CJ푸드빌 관계자는 "이번 여름 시즌은 박은영 셰프와의 특별한 협업을 통해 빕스에서만 경험할 수 있는 선명한 여름의 맛을 완성했다"며 "지난 갈라 디너 행사를 통해 높은 기대와 호응을 확인한 만큼, 올여름 고객들에게 만족감을 선사할 것"이라고 전했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com