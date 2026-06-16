몽클로스, ’PDRN 수분 선 크림’ 출시

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하우스 뷰티 브랜드 몽클로스의 'PDRN 수분 선 크림'(SPF50+/PA++++)을 선보였다.

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이 제품은 성분의 약 70%를 스킨케어 성분으로 구성한 무향의 데일리 선케어 제품으로, 트리플 히알루론산과 알로에베라 추출물, 병풀 추출물이 보습과 진정 효과를 더한다. 백탁 없는 부드러운 발림성으로 메이크업 전 단계에서도 밀림이 없어 '화잘먹' 선크림이란 평가를 받고 있다고 브랜드측은 설명했다.

한편, 몽클로스는 야외활동 시즌에 맞춰 라이프스타일 케어 활동도 지속 전개하고 있다. 지난 4월에는 '몽클로스 소셜 웰니스 클럽' 러닝 행사를 통해 야외활동 전후 선케어의 중요성을 알리는 캠페인을 진행했으며, 향후에도 러닝을 비롯한 야외 라이프스타일과 연계한 활동을 이어갈 계획이라고 밝혔다.

몽클로스 관계자는 "자외선 차단이 여름철 필수 관리로 자리 잡으면서 소비자들의 선택 기준도 세분화되고 있다"며 "이제는 SPF 수치뿐 아니라 휴대성과 사용감, 메이크업 궁합까지 고려하는 '화잘먹 선케어'가 선 레이어링 트렌드의 핵심으로 부상하고 있다"고 말했다. 전상희 기자 nowater@sportschosun.com