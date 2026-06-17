"죄송합니다"…경찰서 옥상서 여성 경찰관 속옷 차림 일광욕 논란

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[스포츠조선 장종호 기자] 대만 여성 경찰관이 경찰서 건물 옥상에서 속옷 차림으로 일광욕을 즐긴 사실이 뒤늦게 알려져 논란이 일고 있다.

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경찰은 해당 행동이 법적으로 문제는 없지만 공공기관 근무자로서 부적절했다고 고개를 숙였다.

미러뉴스 등 대만 매체들에 따르면 한 제보자는 가오슝시 경찰국 소속 후씨 성의 여성 경찰관이 지난해 4~5월쯤 근무지인 경찰국 근무지원센터 건물 옥상에서 일광욕을 했다는 내용을 제보했다.

함께 공개된 사진에는 여성 경찰관이 하의 속옷이 드러난 차림으로 옥상 바닥에 엎드려 햇볕을 쬐고 있는 모습이 담겨 있었다.

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일부 매체는 제보자가 "근무시간 중 이 같은 행동이 이뤄졌다"고 주장했다.

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논란이 확산되자 가오슝 경찰은 사실관계를 확인한 뒤 공식 입장을 내놓았다.

경찰은 "해당 경찰관이 점심 휴게시간을 이용해 옥상에서 일광욕을 한 것으로 확인됐다"면서 "다만 법규를 위반한 사항은 발견되지 않았다"고 밝혔다.

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이어 "사무 공간이 있는 공공기관 건물에서 노출이 있는 상태로 일광욕을 한 행위는 적절하지 않았다"며 "향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하겠다"고 전했다. 하지만 경찰은 여성 경찰관이 왜 옥상에서 일광욕을 했는지에 대해서는 구체적인 설명을 내놓지 않았다.

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한편 해당 여성 경찰관은 약 8년간 근무해 왔으며, 현재는 휴직 상태로 일본에서 유학 중인 것으로 알려졌다.

현지 네티즌들은 "얼마나 답답했길래", "몰래 촬영한 사람도 처벌해야 하는 거 아닌가", "아무도 없다면 휴식 시간에 그럴 수 있지 않나" 등의 반응을 보이고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com