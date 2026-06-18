"보조배터리 과열" 착륙 직전 비행기 연기 가득 차 승객들 공포

사진출처=웨이보

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[스포츠조선 장종호 기자] 중국 국내선 여객기에서 한 승객이 가지고 있던 보조배터리가 열폭주를 일으키며 기내에 짙은 연기가 퍼지는 아찔한 상황이 벌어졌다. 다행히 불길로 번지지는 않았지만, 갑작스러운 연기 탓에 승객들은 극심한 공포와 혼란을 겪었다.

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지난타임스 등 중국 매체들에 따르면 지난 15일 오전 톈진을 출발해 광둥성 제양으로 향하던 텐진항공 GS7829편에서 승객이 소지한 보조배터리에 연기가 발생했다.

목격자들에 따르면 착륙을 준비하던 중 갑자기 기내에 연기가 퍼지기 시작했다.

한 승객은 "처음에는 무슨 일인지 몰랐지만 점점 소란스러워졌다"며 "연기가 상당히 짙었고 불꽃은 보이지 않았지만 타는 냄새가 매우 강했다"고 당시 상황을 전했다.

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SNS에 공개된 영상에는 승무원들이 긴급히 현장으로 달려가 상황을 통제하는 모습이 담겼다.

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기내 방송에서는 "객실 내 화재 상황이 발생했다"며 "현재 소화 절차를 진행 중이니 침착하게 행동해 달라"고 안내하는 음성이 흘러나왔다.

항공사 측은 보조배터리가 과열되면서 연기를 발생시킨 것으로 확인됐으며, 승무원들이 즉시 규정에 따라 대응해 추가 피해를 막았다고 설명했다.

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텐진항공 관계자는 "승무원들이 즉각 상황을 발견하고 절차에 따라 적절히 조치했다"며 "인명 피해는 없었고 항공기 시설이나 장비 손상도 발생하지 않았다"고 밝혔다.

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착륙 후 승객들은 수하물을 기내에 둔 채 먼저 비행기에서 내린 뒤, 안전 점검이 끝난 후 다시 기내로 들어가 소지품을 찾아간 것으로 알려졌다.

한편 최근 전 세계 항공업계는 보조배터리 화재 위험에 대한 경계를 강화하고 있다.

리튬이온 배터리는 충격이나 결함, 과열 등으로 인해 '열폭주' 현상이 발생할 수 있는데, 이 경우 짧은 시간 안에 고열과 연기, 화재가 발생할 수 있다. 이에 따라 다수의 항공사와 항공당국은 보조배터리를 위탁수하물에 넣는 것을 금지하고 있으며, 기내 반입 시에도 용량과 안전인증 기준을 엄격히 적용하고 있다.

장종호 기자 bellho@sportschosun.com